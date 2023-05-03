ТАСС: нефтерезервуар на Кубани загорелся после падения беспилотника

Резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края загорелся из-за падения беспилотника. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Загорание резервуара с нефтепродуктами на территории предприятия АО "Таманьнефтегаз" произошло в результате падения беспилотника»,— сообщил собеседник агентства. По его словам, на данный момент площадь пожара составляет почти 1250 кв. м. Пострадавших нет.

Возгорание резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна произошло ночью 3 мая. Рядом с поселком находится порт Тамань. Пожару присвоили высший ранг сложности. Его тушат 188 человек и пять пожарных поездов. Для локализации пожара спасатели используют пенную атаку. По данным РЕН ТВ, объем цистерны составляет 20 тыс. куб. м.