Акционеры ЛОМО рассматривают дивиденды через оптику

Совет директоров АО «ЛОМО» не включил вопрос о выплате дивидендов в повестку предстоящего собрания акционеров. Это стало причиной нового витка конфликта акционеров компании, начавшегося в 2021 году. Эксперты говорят: в случае если инициативной группе акционеров удастся доказать в суде злоупотребление правом со стороны руководства и мажоритарных акционеров, спор может иметь существенное значение для судебной практики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совет директоров АО «ЛОМО» не включил вопрос о выплате дивидендов в повестку предстоящего собрания акционеров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Совет директоров АО «ЛОМО» не включил вопрос о выплате дивидендов в повестку предстоящего собрания акционеров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Спор между крупнейшими акционерами АО «ЛОМО» начался в конце 2021 года, когда держатель на тот момент блокирующей доли в 25,097% в уставном капитале компании Василий Ильичев подал иск на генерального директора Александра Аронова о взыскании с последнего 98 млн рублей убытков, возникших из-за недобросовестно проведенных сделок по продаже объектов недвижимости предприятия по заниженной стоимости (см. «Ъ-СПб» от 31.08.2022).

Сегодня господин Ильичев уже не является владельцем значительной доли в компании, являясь держателем менее 10% акций, уточнила его представитель Мария Князева. Причины продажи акций господином Ильичевым не уточняются. В январе этого года господин Ильичев подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о признании недействительным решения внеочередного собрания акционеров, состоявшегося 25 октября 2022 года по вопросу невыплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности АО «ЛОМО» за 2021 год. В апреле суд удовлетворил требования истца. «Но решение суда не влечет за собой выплату дивидендов,— уточнила госпожа Князева,— им только признаны недействительными результаты голосования по данному вопросу».

В январе господин Ильичев также подавал иск об обязании АО «ЛОМО» провести внеочередное собрание акционеров по вопросу объявления и выплаты дивидендов по привилегированным акциям. Арбитражный суд отказал в удовлетворении требования. В настоящее время апелляция по делу находится на рассмотрении 13 Арбитражного апелляционного суда, заседание которого назначено на 5 июня.

О том, что вопрос выплаты дивидендов не включен в повестку готовящегося годового собрания акционеров АО «ЛОМО», «Ъ-СПб» сообщили представители инициативной группы держателей акций предприятия, выступающей за выплату дивидендов и более эффективное управление компанией. Последний раз решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А в размере 10 копеек на акцию принималось в 2004 году (на годовом собрании акционеров АО «ЛОМО» 25 июня 2004 года), обратили внимание участники инициативной группы. Начиная с 2004 года решение о выплате дивидендов ни по привилегированным акциям, ни по обычным общим собранием акционеров не принималось, следует из данных раскрытия корпоративной информации ООО «Интерфакс-ЦРКИ».

Ранее акционеры не поднимали вопрос о выплате дивидендов, поскольку финансовые результаты деятельности АО «ЛОМО» были отрицательными, пояснила госпожа Князева. Но это и вызывает сомнения представителей инициативной группы. «Давайте обратимся к цифрам из бухгалтерской отчетности компании. При среднем показателе роста выручки год от году на 10% (в 2019 году общая выручка предприятия составляла более 4,181 млрд рублей, в 2020-м — 5,399 млрд, а в 2021-м — 6,218 млрд) ЛОМО представило в 2020 году чистую прибыль в размере почти минус 250 млн рублей»,— отмечают собеседники издания.

Особое внимание обращает на себя величина кредиторской задолженности, которая продолжает стремительно расти. С 2017 года ее объем вырос с 3 до 6,7 млрд рублей в 2021 году, сообщают представители инициативной группы.

Согласно информации, опубликованной на сайте АО «ЛОМО», уставный капитал компании состоит из 148,8 млн акций следующих типов: 37,2 млн привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 5 рублей каждая и 111,6 млн обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 рублей каждая. Держателями акций являются 12,5 тыс. человек. Доля в 10,743% в уставном капитале предприятия принадлежит Александру Аронову, генеральному директору и председателю правления компании.

В пресс-службе АО «ЛОМО» не прокомментировали ситуацию по вопросам о выплате дивидендов. Инициативная группа намерена через суд добиваться внеочередного собрания акционеров и выносить на его повестку выплату дивидендов по привилегированным акциям. По словам Зои Галеевой, управляющего партнера «Центра по работе с проблемными активами», на данный момент практика сформировалась не в пользу миноритарных акционеров АО «ЛОМО», и у них нет легальных способов принудить компанию выплатить дивиденды. «Заслуживает внимания спор между УК "Арсагера" и ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону", завершившийся в 2017 году. Арбитражные суды отказали в удовлетворении иска УК, поскольку решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров, а суд не должен проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых советом директоров и общим собранием акционеров. "Арсагера" также обращалась в Конституционный суд, который подтвердил правильность выводов арбитражных судов»,— приводит пример юрист.

В то же время, если будет установлено, что невыплата дивидендов сопряжена со злоупотреблением правом со стороны менеджмента или мажоритарных акционеров, суды не смогут формально отнестись к разрешению спора, указав на самостоятельность акционеров в вопросе распределения дивидендов, продолжает госпожа Галеева. «Возможно, решение сможет стать прецедентным и позволит защитить права акционеров»,— не исключает эксперт.

Александра Тен