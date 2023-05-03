Евтушенков заявил, что АФК «Система» выплатит дивиденды в 2023 году

Основатель и крупнейший акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил, что компания будет выплачивать дивиденды в 2023 году. С краткой репликой господин Евтушенков выступил на полях Кавказской инвестиционной выставки, пишет «Интерфакс». Предприниматель также ожидает дивидендных выплат от ключевого актива компании — ПАО «МТС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Евтушенков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Владимир Евтушенков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В 2022 году «Система» не выплачивала дивиденды. Решение объяснили высокой рыночной волатильностью и приоритетностью обеспечения финансовой устойчивости и ликвидности корпорации. По итогам 2020 года выплаты АФК составляли 0,31 руб. на акцию (всего — 2,9 млрд руб.).

В апреле АФК сообщила о намерении расторгнуть депозитарные соглашения с Лондонской фондовой биржей. Вместе с тем «Система» поручила банку-депозитарию прекратить действие программы глобальных депозитарных расписок (ГДР). Завершить делистинг АФК «Система» планирует к 14 мая — после этого торги акциями компании продолжатся на Московской и Санкт-Петербургской биржах.

Григорий Лейба