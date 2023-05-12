Запеченная овсянка с ягодами

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Овсянка — правда, запеченная — едва ли не самое модное в этом году блюдо для домашних завтраков. Только в одном TikTok материалы с хэштегом «запеченная овсянка» были просмотрены около 140 миллионов раз.

Ну да, овсяная каша, как ее ни приготовь,— одна из самых полезных. Недаром овес, прежде чем стать повседневным продуктом питания, использовался в медицинских целях. Зерна овса содержат большое количество клетчатки, состоящей из полурастворимых и растворимых пищевых волокон, в их состав входит бета-глюкан, который эффективно снижает холестерин и способен замедлять повышение сахара в крови, а также всасывание углеводов. Поэтому овсяная каша надолго отбивает аппетит, а значит, помогает избавиться от лишних килограммов. В рациональной Великобритании с незапамятных времен считают, что на завтрак нет ничего лучше овсяной каши. Ее ест и простой работяга, и аристократ, и уже не один век англичане и шотландцы спорят, как ее нужно правильно варить. Одни говорят, что соотношение овса и воды должно быть 1:2, другие — 1:4, но зато готовить кашу нужно в пять раз дольше. Мэриан Макнилл, автор классической кулинарной книги 1929 года «The Scots Kitchen», советует засыпать овсяные хлопья в кипящую воду «непрерывно, левой рукой, при этом правой рукой постоянно помешивая по часовой стрелке» — в этом, мол, секрет успеха. Причем настоящий порридж нужно варить без всякого сахара, а солить только в самом конце, чтобы «зерно не огрубело». Однако же, несмотря на разницу подходов к процессу приготовления, овсянка никогда не была не то что модной, но и мало-мальски гастрономической, захватывающей едой. Во многом это объясняется ее однообразной, «кашной» текстурой. И вот теперь — эврика! Овсянку запекли — сделали местами хрустящей, добавили кокосовую стружку, миндаль, орешки, фрукты, ягоды и все такое прочее. Она стала живописной и инстаграмоемкой, но при этом осталась простой в приготовлении, в большинстве случаев доступной по цене ингредиентов и допускающей огромную вариативность. Возникли сотни вирусных рецептов — тренд захватил даже настоящих гурманов.

Мне немного забавно за этим наблюдать. Дело в том, что я сама запекаю каши уже давно: еще десять лет назад в этой колонке я рассказывала о каше-пудинге из пшенки c тыквой, брусникой, семечками и орешками, о том, какая она интересная по текстуре и какая эффектная — на нее даже гостей можно звать. И о том, что такой подход применим почти к любой крупе — и вариантов наполнителей не счесть (некоторые из них были опубликованы в моей книге «Ешьте!», тоже десятилетней давности). Овсяную кашу-пирог с ягодами я готовлю так.

Во-первых, покупаю грубые овсяные хлопья долгой варки, которые у нас обычно называются «Геркулеc» (каша из уже обработанных хлопьев быстрого приготовления, которые нужно просто залить кипятком, для меня абсолютно неинтересна и бесполезна, как и всякая быстрорастворимая еда). Во-вторых, я их не варю, а на ночь запариваю кипятком. Что касается ягод, использую смесь замороженных и свежих — учитывая, что впереди лето, можно делать только со свежими (с любыми фруктами — сливами, персиками, абрикосами — тоже прекрасно). Утром разогреваю духовку до 175°С и щедро смазываю маслом форму для выпечки. В распаренную овсянку добавляю молоко, растопленное масло, яйца, сахар, соль, разрыхлитель и миндальный экстракт. Смешиваю размороженные ягоды (лишнюю жидкость нужно слить через сито) с дробленым миндалем и выкладываю на дно формы для запекания ровным слоем — сверху заливаю овсяной смесью и несколько раз встряхиваю, чтобы все перемешалось и равномерно распределилось. Ставлю в середину духовки и пеку до золотистого цвета — около 40 минут. Подаю с йогуртом (или сметаной) и свежими ягодами или фруктами.

На самом деле этот чудесный теплый, хрустящий, богатый вкусами завтрак выходного дня придуман задолго до меня. Чтобы он получился, не обязательно строго следовать рецепту или количеству ингредиентов. Прелесть запеченного овса в том, что его можно легко адаптировать ко всему, что есть на вашей кухне. Нарезанные кубиками яблоки или груши, бананы, ананас, манго добавят сладости и сочности овсяному миксу. Его можно легко модифицировать в соответствии с вашими вкусами или, наоборот, фобиями и аллергиями — скажем, заменить обычное молоко на миндальное или кокосовое, а сахар — на мед или кленовый сироп. По будням можно сделать совсем просто — размять в миске банан, смешать с запаренной овсянкой или хлопьями быстрого приготовления, молоком и семечками — разложить по маленьким формочкам и запечь за 10–15 минут. И всякий раз получается нечто вкусное, напоминающее старомодный овсяный пирог. Да и, собственно, хлеб — это тоже запеченная каша.

Загадкой остается только одно: в какой момент и почему давно известная комфортная еда внезапно извлекается из человеческой памяти и становится модной, востребованной всем миром?

1 Овсяные хлопья «Геркулес» (2 стакана) 2 Вода (1 стакан) 3 Молоко (1 стакан) 4 Яйца (2 штуки) 5 Сливочное масло (2 столовые ложки плюс еще немного для смазки формы) 6 Разрыхлитель (1 чайная ложка) 7 Миндаль чищеный, дробленый (2/3 стакана) 8 Ягоды замороженные или свежие (2-3 стакана) 9 Соль, сахар (по вкусу) 10 Миндальный экстракт (несколько капель) Для подачи 11 Натуральный йогурт и свежие ягоды или фрукты

chekalova.ru

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