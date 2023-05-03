Петербургская компания по производству автозапчастей открыла завод в Китае

Петербургское ООО «Эрлайн» (бренд Startvolt) запустило производство свечей зажигания в Китае. К концу года компания планирует выйти на мощности в один миллион свечей в месяц, рассказал 3 мая «РБК-Петербург».

Как отмечает издание, ранее «Эрлайн» не производил свечи зажигания. Они начнут выходить под брендом Starvolt уже в этом мае — начиная с 500 тыс. единиц в месяц. Выпуск продукции запущен на контрактной основе, Китай для этого выбрали для повышения конкурентноспособности выпускаемых товаров.

Свечи зажигания будут производиться как и для автомобилей, так и для мототехники, снегоходов и лодочных моторов. «Ассортимент на старте поставок включает в себя 144 SKU для популярнейших иномарок и отечественной мототехники: «Лада», ГАЗ, УАЗ, Chevrolet, Daewoo, Hyundai, Kia, Renault, Ford, Nissan, VAG, Opel и др.»,— сообщили в пресс-службе Startvolt.

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