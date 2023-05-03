Переводы физлицам из России в Армению в I квартале 2023 года выросли в 5 раз

За первый квартал 2023 года из России в Армению (через банковскую систему республики) физлицам перевели около $1,2 млрд, следует из статистики (.xls) Центрального банка Армении. По данным Frank Media, это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2022 года ($239 млн).

В январе физлица в Армении получили из России $281,2 млн, в феврале — $600,9 млн, в марте — $337,3 млн. На переводы из России в январе—марте приходилось 77,1% всех поступлений. Из Армении в Россию физлицам за тот же период было перечислено $140 млн.

В марте министр экономики Армении Ваган Керобян заявил, что за 2022 год в республику приехало более 108 тыс. россиян. За счет переезда россиян и перевода в Армению российских бизнесов экономика страны продемонстрировала очень высокие темпы роста, отметил глава армянского Минэкономики.

Подробнее о том, как в 2022 году россияне уводили средства в страны ближнего зарубежья,— в материале «Ъ» «Деньги переводятся из России».

Григорий Лейба