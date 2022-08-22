Деньги переводятся из России

Объемы переводов граждан из России в страны ближнего зарубежья продолжают расти, обновляя рекорды. ЦБ РФ опубликовал статистику, по которой в июне российские домохозяйства перевели на свои счета в иностранных банках рекордные $4,65 млрд. Эксперты связывают тенденцию с отправкой средств россиянами на иностранные счета для пополнения открытых за рубежом карт международных платежных систем (МПС), выводом валюты со счетов из российских банков, чтобы избежать комиссии за их ведение, а также для участия в параллельном импорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно статистике центральных банков стран ближнего зарубежья, во многие из них в июне выросли переводы денежных средств граждан из России. Так, в Армению в июне поступило из РФ более $450 млн в качестве переводов граждан, что составило более 75% всех поступивших в июне средств от частных лиц,— это абсолютный рекорд, который почти вдвое превосходит предыдущий, установленный в мае ($266 млн). До мая наибольший объем переводов из России в Армению приходился на июль 2013 года и недотягивал до $200 млн (см. “Ъ” от 25 июля).

В полтора раза по сравнению с маем вырос в июне объем переводов из России в Казахстан, составив более $140 млн или 73% всех поступлений в страну от физлиц, против немногим менее $95 млн (66%) в мае. При этом еще в марте объем переводов из РФ в Казахстан составлял всего $9,5 млн (18%). Летом прошлого года граждане переводили из России в Казахстан около $12 млн в месяц, таким образом, в этом году наблюдается кратный рост.

Переводы из РФ в Киргизию в июне превысили $300 млн, хотя мае они были чуть выше $245 млн. Глава ЦБ Узбекистана Мамаризо Нурмуратов говорил, что по состоянию на 1 июля на расчетных счетах граждан РФ в банках страны находилось $115 млн. По его словам, во втором квартале этого года 90 тыс. счетов нерезидентов были открыты для получения валютных карт Visa и Mastercard.

В Грузии объем переводов из России снижается после майского пика в $313 млн. В июне этот показатель уменьшился до $231 млн, а в июле еще более чем вдвое — до $101 млн. По словам участников рынка, снижение связано с тем, что в Грузии Нацбанк ввел ограничение на выдачу валюты — $2 тыс.

Данные Банка России об операциях домохозяйств в целом подтверждают информацию центробанков других стран: в июне на зарубежные счета россиян была переведена рекордная сумма в $4,65 млрд руб. (266,1 млрд в рублевом эквиваленте). Общий объем средств в банках-нерезидентах российских домохозяйств увеличился с $31,5 млрд по итогам февраля до $43,5 млрд руб. по итогам июня этого года.

В «Золотой короне» отмечают, что традиционно летом объем денежных средств, отправляемых трудовыми мигрантами на родину, возрастает. Однако, уточняют эксперты, этим фактором можно объяснить в основном увеличение сумм переводов в азиатские страны, да и то не все. Так, объем переводов средств из России в Казахстан в прошлом году и весной, и летом находился на практически одинаковом уровне. В переводах в Грузию и Армению доля гастарбайтеров крайне незначительна.

По словам предправления НП «Национальный платежный совет» Алмы Обаевой, статистика в первую очередь объясняется наступлением летних месяцев, когда люди едут на отдых, в том числе и в другие страны. Российские карты международных платежных систем за рубежом не действуют, а значит, необходимо перевести деньги за границу, на карты МПС, полученные россиянами там, говорит эксперт. По ее словам, карту сегодня проще всего открыть в странах ближнего зарубежья, поэтому и виден рост переводов граждан в эти страны. «Кроме того, лимиты на переводы граждан за рубеж увеличились до $1 млн в месяц, а российские банки начали вводить комиссию на хранение долларов и евро на счетах»,— напоминает она.

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров добавляет, что «значимую роль начинают играть и торговые операции в рамках параллельного импорта, которые санкционно безопаснее проводить через физических лиц». Данные ритейлеров (см. “Ъ” от 28 июля) подтверждают, что сейчас параллельный импорт во многом реализуется силами небольших импортеров, которых они сравнивают с челноками 1990-ых.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева