Путин одобрил решение нижегородского губернатора Никитина выдвинуться на новый срок

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, сообщила пресс-служба Кремля. Они обсудили социально-экономическое развитие региона. В ходе переговоров господин Никитин сообщил президенту о своем намерении снова баллотироваться на выборах главы региона. Владимир Путин указал, что результаты выборов будут зависеть от жителей Нижегородской области. Президент отметил, что с учетом представленных результатов нижегородцы скорее всего поддержат кандидатуру Глеба Никитина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Глеб Никитин обратил внимание президента, что гособоронзаказ по ключевым критическим позициям, в том числе обеспечении нужд военной операции исполняется надлежащим образом. «Понятно, что целый ряд различного рода проблем был, они связаны и с заменой комплектующих, и с изменением кооперации. Но эти проблемы все решаются»,— отметил он.

Губернатор Нижегородской области отдельно подчеркнул трудности с кадровым обеспечением. Для решения этой проблемы было создано областное кадровое агентство, указал он. «Мы пока справляемся, потому что есть, например, на предприятиях гражданского сектора высвобождение, идет перераспределение»,— добавил он.

Господин Никитин также рассказал о влиянии санкций на экономику региона. По его словам, в начале лета прошлого года из-за санкций могли массово закрыться предприятия, но этого удалось избежать. «Все держим на контроле, всем оказываем содействие в поиске новых рынков сбыта либо комплектующих»,— уточнил губернатор.

Говоря о развитии сельского хозяйства в Нижегородской области, губернатор указал на рекордные за 30 лет показатели по зерну. По его словам, его объемы выросли на 112%. Объемы строительства увеличились в среднем на 131%.

В заключении Глеб Никитин сказал, что видит потенциал для завершения многих проектов, которые могут способствовать развитию региона. «С учетом изложенного и видения будущего, конечно, я готов был бы при поддержке жителей Нижегородской области продолжить работу. Но здесь, конечно, все будет зависеть от Вашей также позиции»,— сообщил он.

«Все зависит прежде всего от позиции людей — нижегородцев и всех жителей области. Мне кажется, что люди имеют возможность оценить Ваши результаты, они очевидно положительные. А так работа выстроена системно, ритмично, поэтому надеюсь, что люди Вас поддержат»,— ответил Владимир Путин.

Срок полномочий Глеба Никитина на посту главы Нижегородской области истекает осенью текущего года. В сентябре 2017 года он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона. Год спустя, в сентябре 2018-го, господин Никитин избран губернатором Нижегородской области. По результатам выборов он набрал 67,75 % голосов.

Милена Костерева