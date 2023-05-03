Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ сократилась более чем на 50% в начале 2023 года

По итогам первого квартала 2023 года чистая прибыль нефтяной компании «Татнефть» по РСБУ составила 50,123 млрд руб. Относительно аналогичного периода 2022 года она сократилась в 2,4 раза, следует из отчета о финансовых результатах компании.

Выручка «Татнефти» за первый квартал текущего года снизилась в 1,5 раза и составила 243,745 млрд руб. В 1,8 раза в годовом выражении сократилась валовая прибыль компании — до 89,79 млрд руб. Себестоимость «Татнефти» снизилась на 21%, до 153,955 млрд руб. Прибыль от продаж составила 68,874 руб. (сокращение в 2,2 раза), прибыль до налогообложения — 65,644 млрд (сокращение в 2,3 раза).

«Татнефть» — одна из десяти крупнейших по объемам добычи нефти российских компаний. Основным акционером компании выступает Татарстан. В 2022 году «Татнефть» нарастила добычу нефти на 4,7%. За прошедший год компания добыла 29,1 млн тонн нефти. Производство нефтепродуктов «Татнефть» увеличила почти на 29%, до 15,99 млн тонн. Добыча газа увеличилась на 5,6%, до 935 млн куб. м.

О добыче нефти в России — в материале «Ъ» «Газ остался в земле».

Милена Костерева