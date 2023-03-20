«Татнефть» увеличила добычу нефти в прошлом году на 4,7%

ГК «Татнефть» добыла в 2022 году 29,1 млн тонн, что на 4,7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Интерфакс».

В среднем ежесуточная добыча составила 568 тыс. баррелей.

Компания увеличила выпуск нефтепродуктов на 29%, до 16 млн тонн и добычу газа на 5,6%, до 935 млн куб. м.

Выручка компании от реализации нефти в 2022 году составила 533 млрд руб., что на 4,2% меньше, чем за год до этого. Выручка от реализации нефтепродуктов увеличилась на 39,6%, до 792,2 млрд руб., компания объясняет это ростом объемов продаж и цен на нефтепродукты.

"Ъ-Казань"