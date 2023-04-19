Администрация Читы ввела режим повышенной готовности из-за нападений бездомных собак

Исполняющий обязанности руководителя администрации Читы Андрей Гренишин подписал постановление о введении на территории города режима повышенной готовности из-за нападений безнадзорных собак. Как сообщает пресс-служба городской администрации. Документ предписывает руководителям районных администраций краевого центра «усилить мониторинг ситуации» и «провести работу с владельцами домашних животных».

«Кроме того, Андрей Гренишин обратился к горожанам с просьбой соблюдать меры предосторожности, не отправлять малолетних детей и пожилых граждан без сопровождения. Выгул домашних собак должен проводиться в наморднике и с поводком, а животные не могут свободно покидать территорию частных хозяйств»,— уточняется в сообщении.

Днем ранее, 18 апреля, ввести режим повышенной готовности в Чите было рекомендовано правительством Забайкальского края по поручению губернатора региона Александра Осипова. Глава края на своей странице во «ВКонтакте» призвал принять необходимые меры «по удалению собак».

Региональное СУ СКР тем временем организовало доследственную проверку в связи с нападением в Чите бездомных собак на дошкольника. Инцидент произошел 17 апреля. «Руководитель регионального следственного управления СКР Алексей Вольный поручил оперативно провести комплекс процессуальных действий по установлению всех обстоятельств происшествия. В ходе проверки следователи установят и опросят родителей пострадавшего ребенка, а также объяснения должностных лиц, обязанных обеспечивать безопасные условия жизни читинцев»,— уточняет пресс-служба ведомства.

О том, как нападение собак на ребенка может повлиять на законодательство, читайте в материале «Ъ» «Закон о животных рвется с поводка».

Влад Никифоров, Иркутск