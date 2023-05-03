«Проф-НН» запустило производство электросварных труб в Нижегородской области

ООО «Проф-НН» (выпускает профнастил, металлочерепицу, кровли и заборы) запустила производство электросварных прямошовных труб в Нижегородской области. Инвестиции в проект превысили 100 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новое предприятие будет выпускать около 30 видов труб, мощность производства — 5 тыс. т товара в месяц. Продукция может использоваться для изготовления мебели, малых архитектурных форм, спортивного оборудования. На предприятии создано около 50 рабочих мест.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Проф-НН» зарегистрировано Нижнем Новгороде в мае 2016 года с уставным капиталом 23,1 млн руб. Основным видом деятельности является производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки. Гендиректор и владелец – Дмитрий Карандашев. По итогам 2022 года выручка составила 454,7 млн руб., убыток – 6,9 млн руб.

Елена Ковалева