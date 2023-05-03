Долги «Юлмарта» выставят на торги в Петербурге за 700 млн рублей

Долги компаний, входивших в состав холдинга «Юлмарт» и принадлежащих его совладельцу Дмитрию Костыгину, выставят на торги. Общая стоимость кредитов превышает 700 млн руб., следует из сообщения финансового управляющего бизнесмена Василия Кузьменко, обратил внимание «Деловой Петербург».

В состав лота включили несколько прав требований к долгам, среди которых НАО «Юлмарт», ООО «Юлмарт Девелопмент» и ООО «Юлмарт РСК». Начальная цена лота составляет 714,5 млн рублей. Подача предложений о цене будет закрытой, заявки будут приниматься до 4 июля в несколько этапов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что совладельцы «Юлмарта» Костыгин и Мейер не будут выплачивать долги.

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