Совладельцы «Юлмарта» Костыгин и Мейер не будут выплачивать долги

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал кредиторам в удовлетворении иска к НАО «Юлмарт» о привлечении совладельцев к субсидиарной ответственности по долгам. Кредиторами были в том числе «Сбер» и ВТБ, пишет 14 апреля «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Август Мейер, обвиняемый в мошенничестве, перед началом заседания Московского районного суда

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Август Мейер, обвиняемый в мошенничестве, перед началом заседания Московского районного суда

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В 2021 году «Сбербанк Факторинг» подал заявление о привлечении к расплате по долгам компании Дмитрия Костыгина и Августа Мейера, которые являются бенефициарами «Юлмарта». Суд отказал в удовлетворении иска. «ВТБ Факторинг» также потребовал привлечь к ответственности совладельцев и дочерние компании.

По версии кредиторов, предприниматели привели компанию к ситуации, в которой «Юлмарт» не может расплатиться по долгам. Новые юридические лица — «Юлплейс», «Юлмаркет», «Юлмарт РСК» — перераспределили совокупный доход и аккумулировали основной долг на одном юрлице. В 2016 году бизнесмен Мейер выдал средства в долг «Юлмарту», чтобы якобы создать видимость финансового благополучия компании, а позже оба совладельца выкупили у кредиторов требования к НАО с целью организации банкротства, утверждают истцы.

На данный момент по материалам дела, «Юлмарт» должен ВТБ 154,6 млн руб., а «Сберу» — 1,4 млрд руб.

«Юлмарт» — крупнейший в прошлом российский онлайн-ритейлер, выручка которого на пике составляла 62,7 млрд руб. В 2020 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал «Юлмарт» банкротом. К закрытию ритейлера привел корпоративный конфликт между Августом Мейером, Дмитрием Костыгиным (совместно контролировали 61,5% «Юлмарта») и их бизнес-партнером Михаилом Васинкевичем (38,5%) из-за разных взглядов на развитие бизнеса.

В январе 2023 года Август Мейер вышел из СИЗО под залог в 30 млн руб. Он провел под стражей больше года по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере. К эпизодам дела относится как раз вывод средств на подконтрольные компании счета, а затем организация процедуры банкротства.

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