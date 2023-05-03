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Коммерсантъ FM
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Рядом с портом Тамань в Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами

В поселке Волна в Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами. Возгоранию присвоили высший ранг сложности. По предварительным данным, погибших и раненых нет. Об этом сообщил глава региона Виниамин Кондратьев. Как следует из данных карт, рядом с поселком находится порт Тамань, а также хранилище «Таманьнефтегаза».

«Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше. Угрозы для жителей населенного пункта нет»,— написал господин Кондратьев.

По данным Telegram-канала Baza, перед началом пожара местные жители слышали взрыв. Как пишет проект, предварительная причина пожара — атака беспилотника.

По информации РЕН ТВ, объем цистерны составляет 20 тыс. куб. м. Как пишет телеканал, загорелась крышка резервуара.

Олеся Павленко

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