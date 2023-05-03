Обвиняемый в растлении ребенка приморский депутат вновь направлен в СИЗО

Девятый кассационный суд общей юрисдикции сегодня удовлетворил жалобу прокуратуры и отменил решение Приморского краевого суда по уголовному делу депутата законодательного собрания Приморья, бывшего первого секретаря Владивостокского горкома КПРФ Артема Самсонова. Материалы направлены на новое апелляционное рассмотрение, а сам политик, для которого в феврале крайсуд смягчил меру пресечения на домашний арест, вновь заключен под стражу в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«Дело вновь будет рассмотрено крайсудом. Наиболее вероятные итоги — крайсуд утвердит приговор суда первой инстанции или направит материалы на новое рассмотрение в тот же Советский райсуд»,— сообщила «Ъ» адвокат политика Наталья Касилова.

Напомним, 27 февраля Приморский краевой суд отменил обвинительный приговор Артему Самсонову, вынесенный в сентябре 2022 года Советским райсудом. Тогда политик был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Депутат был приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Крайсуд направил материалы дела в тот же суд первой инстанции на новое рассмотрение, но в ином составе судей. Также крайсуд изменил политику меру пресечения — с содержания под стражей на домашний арест.

Однако с решением Приморского крайсуда не согласилась прокуратура, обжаловавшая его в вышестоящей судебной инстанции.

По версии следствия, в 2018 году на одной из баз отдыха в пригороде Владивостока депутат Самсонов демонстрировал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и «доводил ему информацию о его предназначении». В ходе следствия и суда политик наотрез отказывался признать себя виновным. Он настаивал, что обвинение политически мотивировано и построено на оговоре отцом мальчика, его любовницей и ее взрослым сыном. Более того, политик заявил, что «фаллоимитатор принадлежал любовнице отца потерпевшего, и именно она его всем демонстрировала, в том числе и детям». Происходило это якобы на отдыхе, на котором Артема Самсонова, по его же словам, не было, и не в 2018-м, а в 2019 году.

Подробнее о деле читайте в материале «Коммуниста вернули к ребенку».

Алексей Чернышев, Владивосток