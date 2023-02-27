Коммуниста вернули к ребенку

Приморский краевой суд отменил обвинительный приговор по делу депутата законодательного собрания региона, бывшего первого секретаря Владивостокского горкома КПРФ Артема Самсонова. Он был приговорен к 13 годам колонии за растление малолетнего. Дело направлено на новое рассмотрение. Также крайсуд изменил политику меру пресечения — с содержания под стражей на домашний арест. Защита намерена добиваться его полного оправдания в ходе повторного процесса, сам депутат уверен, что дело политически мотивировано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Самсонов, 2018 год

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Артем Самсонов, 2018 год

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

В понедельник, 27 февраля, коллегия по уголовным делам Приморского крайсуда, рассмотрев в закрытом режиме апелляционную жалобу защиты, отменила приговор депутату парламента региона Артему Самсонову. Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд первой инстанции в ином составе. Также крайсуд смягчил меру пресечения политику — из СИЗО-1 Владивостока он отправлен под домашний арест.

«Идеальным вариантом для нас было бы оправдание, но понятно, что это было маловероятно,— для этого судьи уголовной коллегии должны обладать изрядной смелостью, чтобы отменить решение суда первой инстанции о виновности»,— прокомментировала решение крайсуда адвокат депутата Наталья Касилова. Она добавила, что крайсуд огласил только резолютивную часть своего решения и причины отмены приговора суда первой инстанции станут известны после получения мотивировочной части. Повторный судебный процесс, по ее мнению, может начаться уже в марте. «Наша позиция не изменится — мы настаиваем на полном оправдании Самсонова. У нас есть все доказательства его невиновности»,— сказала госпожа Касилова.

Стоит отметить, что в последнем слове при рассмотрении апелляционной жалобы защиты Артем Самсонов был уверен, что обвинительный приговор будет утвержден.

«Я не понимаю, зачем в наших судах обвиняемому дают последнее слово, если решение о его виновности принимается в момент заключения его под стражу и не судом, а приговор, хоть и постановляется судом, но постановляется заранее и точно не в совещательной комнате»,— сказал депутат.

В прокуратуре Приморья от комментариев воздержались.

Напомним, в сентябре прошлого года депутат Самсонов был признан Советским райсудом Владивостока виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Политик был приговорен к 13 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2018 году на одной из баз отдыха в пригороде Владивостока депутат демонстрировал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и «доводил ему информацию о его предназначении».

В ходе следствия и суда политик наотрез отказывался признать себя виновным. Он настаивал, что обвинение построено на оговоре членами одной семьи (папа мальчика, его любовница и ее взрослый сын).

«Я заявляю, что не видел этого ребенка на данном пляже и первый раз его увидел 17 ноября 2021 года на очной ставке»,— утверждал господин Самсонов. Выступая на судебном процессе с последним словом, депутат сказал, что 25 свидетелей подтвердили, что «ни разу не видели парня, которого следствие назначило “потерпевшим” в те сроки и в том месте, где, по версии обвинения, произошел инцидент».

«Дело против меня сфальсифицировано по политическим мотивам. Не возглавляй я Владивостокское отделение КПРФ, не разгроми мы год назад “Единую Россию” на всех избирательных округах в городе Владивостоке, не предстояло бы нам выбирать 11 сентября 2022 года думу города Владивостока, не было бы и этого абсурдного обвинения, и не сидел бы я сейчас на этой скамье»,— заявил господин Самсонов на процессе в сентябре прошлого года.

На выборах в парламент Приморья в сентябре 2021 года кандидаты от КПРФ победили в 8 из 11 одномандатных округов во Владивостоке.

Тогда Артем Самсонов третий раз был избран депутатом заксобрания края. Вступление обвинительного приговора в законную силу означало потерю депутатского мандата.

Алексей Чернышев, Владивосток