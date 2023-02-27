Отменен приговор приморскому депутату Самсонову, осужденному за растление ребенка

Сегодня Приморский краевой суд отменил обвинительный приговор по делу депутата законодательного собрания региона, бывшего первого секретаря Владивостокского горкома КПРФ Артема Самсонова. Дело направлено на новое рассмотрение. Также крайсуд изменил меру пресечения политику — с содержания под стражей на домашний арест.

Напомним, в сентябре 2022 года депутат Самсонов был признан Советским райсудом Владивостока виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Политик был приговорен к 13 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2018 году на одной из баз отдыха в пригороде Владивостока депутат демонстрировал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и «доводил ему информацию о его предназначении». В ходе следствия и суда политик наотрез отказывался признать себя виновным. Он настаивал, что обвинение построено на оговоре членами одной семьи (папа мальчика, его любовница и ее взрослый сын).

«Я заявляю, что не видел этого ребенка на данном пляже и первый раз его увидел 17 ноября 2021 года на очной ставке»,— утверждал Самсонов. Выступая на судебном процессе с последним словом, депутат сказал, что 25 свидетелей подтвердили, что «ни разу не видели парня, которого следствие назначило "потерпевшим" в те сроки и в том месте, где, по версии обвинения, произошел инцидент».

«Дело против меня сфальсифицировано по политическим мотивам. Не возглавляй я Владивостокское отделение КПРФ, не разгроми мы год назад "Единую Россию" на всех избирательных округах в городе Владивостоке, не предстояло бы нам выбирать 11 сентября 2022 года думу города Владивостока, не было бы и этого абсурдного обвинения, и не сидел бы я сейчас на этой скамье»,— говорил Самсонов на процессе.

На выборах в парламент Приморья в сентябре 2021 года кандидаты от КПРФ победили в восьми из 11 одномандатных округов во Владивостоке. Тогда Артем Самсонов в третий раз был избран депутатом заксобрания края. Вступление обвинительного приговора в законную силу означало потерю депутатского мандата.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Коммунист не то показал».

Алексей Чернышев, Владивосток