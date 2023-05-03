Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Росстат: в 2022 году за чертой бедности находилось меньше 10% населения страны

За чертой бедности в 2022 году находилось 9,8% россиян — 14,3 млн человек. Об этом сообщил РБК со ссылкой на уточненную оценку уровня бедности в России Росстата. Итоговый показатель оказался на 0,7 п.п. ниже первоначальной оценки — на 1 млн человек меньше. По сравнению с 2021 годом число бедных россиян снизилось на 1,2 п.п., или на 1,7 млн.

Согласно новой оценке, показатель опустился ниже 10% впервые с 1992 года. РБК отмечает, что наиболее близкое к этому значению число россиян за чертой бедности фиксировалось в 2012 году, тогда показатель составил 15,4 млн человек, или 10,7%.

Самый большой процент малоимущего населения зафиксирован в Ингушетии — 30,5% населения, что на 1,2 п.п. больше 2021-го. На втором месте находится Тува (28,8% населения, +0,6 п.п.), на третьем — Хакасия (18,1% населения, +0,2 п.п.). Больше всего показатель бедности снизился в Еврейской автономной области (-2,1 п.п., 20,3% малоимущего населения), Республике Алтай (-2 п.п., 20,4% населения) и Кабардино-Балкарии (-1,7 п.п., 16,4% населения).

Как пояснили РБК в Росстате, дифференциацию населения по уровню доходов получилось сократить с 15,2 до 13,8 по итогам 2022 года благодаря адресной поддержке менее обеспеченных групп. По итогам года показатель дифференциации населения стал минимальным с 1998-го.

Дифференциация населения по уровню доходов — соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения.

Совокупный дефицит денежного дохода по итогам года сократился на 5 млрд руб. — до 690,2 млрд руб. Показатель достиг минимального значения с 2014 года, при этом его номинальный пик зафиксировали в 2020 году.

Как следует из национальных целей развития России, до 2030 году уровень бедности должен упасть до 6,5%. В правительстве говорили, что целевое значение показателя в 2023 году должно составить 10,1%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бедность пересекла границу».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...