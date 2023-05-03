Росстат: в 2022 году за чертой бедности находилось меньше 10% населения страны

За чертой бедности в 2022 году находилось 9,8% россиян — 14,3 млн человек. Об этом сообщил РБК со ссылкой на уточненную оценку уровня бедности в России Росстата. Итоговый показатель оказался на 0,7 п.п. ниже первоначальной оценки — на 1 млн человек меньше. По сравнению с 2021 годом число бедных россиян снизилось на 1,2 п.п., или на 1,7 млн.

Согласно новой оценке, показатель опустился ниже 10% впервые с 1992 года. РБК отмечает, что наиболее близкое к этому значению число россиян за чертой бедности фиксировалось в 2012 году, тогда показатель составил 15,4 млн человек, или 10,7%.

Самый большой процент малоимущего населения зафиксирован в Ингушетии — 30,5% населения, что на 1,2 п.п. больше 2021-го. На втором месте находится Тува (28,8% населения, +0,6 п.п.), на третьем — Хакасия (18,1% населения, +0,2 п.п.). Больше всего показатель бедности снизился в Еврейской автономной области (-2,1 п.п., 20,3% малоимущего населения), Республике Алтай (-2 п.п., 20,4% населения) и Кабардино-Балкарии (-1,7 п.п., 16,4% населения).

Как пояснили РБК в Росстате, дифференциацию населения по уровню доходов получилось сократить с 15,2 до 13,8 по итогам 2022 года благодаря адресной поддержке менее обеспеченных групп. По итогам года показатель дифференциации населения стал минимальным с 1998-го.

Дифференциация населения по уровню доходов — соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения.

Совокупный дефицит денежного дохода по итогам года сократился на 5 млрд руб. — до 690,2 млрд руб. Показатель достиг минимального значения с 2014 года, при этом его номинальный пик зафиксировали в 2020 году.

Как следует из национальных целей развития России, до 2030 году уровень бедности должен упасть до 6,5%. В правительстве говорили, что целевое значение показателя в 2023 году должно составить 10,1%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бедность пересекла границу».

Олеся Павленко