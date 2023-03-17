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Коммерсантъ FM
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First Republic получит от других банков $30 млрд в рамках программы спасения

Крупнейшие американские банки близки к заключению соглашения с правительством США о спасении First Republic. По данным Bloomberg, ссылающегося на собственные источники, банки готовы предоставить First Republic $30 млрд в виде собственных депозитов. Официально о сделке может быть объявлено уже в пятницу.

Крупнейшие банки США, включая JPMorgan, Bank of America и Citigroup, согласно плану спасения, внесут депозиты по $5 млрд, а более мелкие банки вложат меньшие суммы. Детали плана спасения First Republic все еще прорабатываются, но проект соглашения уже был разослан по финансовым институтам и федеральным агентствам, утверждают источники.

First Republic, специализирующийся на ипотечном кредитовании, оказался в числе американских банков, испытывающих серьезные финансовые проблемы. Слухи о проблемах банка появились еще в минувшую пятницу, 10 марта, вместе с новостью о банкротстве Silicon Valley Bank. В воскресенье нью-йоркский регулятор закрыл из-за системных рисков еще один банк — Signature Bank, специализировавшийся на кредитовании криптовалютной отрасли. И следующим в этой цепочке мог стать First Republic, акции которого рухнули в понедельник на 70%. Котировки банка частично восстановились только после того, как в понедельник он подтвердил, что получил адекватную поддержку от ФРС и JPMorgan Chase. При этом First Republic, по данным Bloomberg, рассматривает возможность продажи своего бизнеса в качестве спасительной меры.

Кирилл Сарханянц

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