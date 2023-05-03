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Коммерсантъ FM
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Корабли Тихоокеанского флота провели учения по отражению налета беспилотников на Владивосток

Во Владивостоке экипажи фрегата «Маршал Шапошников» и корвета «Герой РФ Алдар Цыденжапов» провели совместную тренировку по отражению подлета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) условного противника.

«Территориальный центр управления ТОФ в соответствии с замыслом тренировки объявил экипажам кораблей вводную о приближении к пункту базирования главной базы флота неопознанных БПЛА»,— сказано в сообщении пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ).

На кораблях объявили учебную тревогу. БПЛА были перехвачены специалистами радиотехнической боевой части фрегата «Маршал Шапошников» и условно уничтожены артиллерийским расчетом корвета «Герой РФ Алдар Цыденжапов».

Напомним, главная база Черноморского флота в Севастополе неоднократно подвергалась нападению летательных и морских беспилотников с начала военной операции России на Украине. По сообщениям Минобороны, их атаки успешно отражались.

Алексей Чернышев, Владивосток

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