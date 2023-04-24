Севастополь атакован надводными беспилотниками

На Севастополь совершена атака с использованием двух надводных беспилотников. Черноморский флот отражал удар на внешнем рейде, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Один дрон был уничтожен силами противоподводно-диверсионного отряда, второй «взорвался сам».

Попытка атаки города была предпринята в 3:30. «Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности»,— написал господин Развожаев в Telegram.

Последний раз севастопольские власти сообщали об отражении атаки беспилотников 22 марта. На этом фоне было приостановлено движение морского транспорта.

В Севастополе бессрочно действует желтый режим террористической опасности. Также в городе наряду с семью другими субъектами введен средний уровень реагирования.

Леонид Уварчев