Зеленский: Белый дом не обсуждал с Украиной утечки Минобороны США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белый дом ни разу не обсуждал с украинским правительством содержание утечек Пентагона. Он также не стал пояснять, насколько утекшие данные были чувствительными для Украины. Об этом он заявил в интервью группе журналистов и редакторов The Washington Post (WP).

«Я не получал информацию ни от Белого дома, ни от Пентагона заранее. У нас не было такой информации. Лично у меня ее не было»,— сказал Владимир Зеленский в разговоре с журналистами.

Владимиру Зеленскому также задали вопрос о том, повлияла ли утечка на отношения США и Украины. В ответ он сказал, что «не может рисковать нашим государством». Господин Зеленский пояснил, что его личные чувства «не стоят потенциального вреда американской поддержке военных действий Украины».

«Там, где я могу говорить откровенно, я это делаю. Если бы это была моя война против Путина, и на поле боя мы были бы вдвоем, то я бы всем рассказал, что я об этом думаю. А тут немного другая история. Мы все несем ответственность»,— добавил он.

Владимир Зеленский также не стал отвечать на вопрос WP о том, насколько чувствительной была информация, содержавшаяся в утечке. «Она не чувствительная. Если я вам отвечу, это значит, что она чувствительная, это значит, что там реальные документы. Пожалуйста, перестаньте играть со мной в игры, я президент воюющей страны»,— сказал он.

В апреле в социальные сети утекли секретные документы Пентагона. Среди них были американские оценки потерь украинской армии и запасов оружие, а также предполагаемые планы контранаступления на востоке страны.

За утечкой стоял 21-летний военнослужащий ВВС США Джек Тейшейра. По информации New York Times, он был администратором сервера в Discord, из которого документы позже утекли в сеть. Господина Тейшейра был арестован 13 апреля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Утечка дала осечку».

Олеся Павленко