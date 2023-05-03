Силы быстрого реагирования не согласились на семидневное перемирие с армией Судана

Советник главы Сил быстрого реагирования (СБР) Юсеф Иззат заявил, что их воинское формирование пока не согласилось на семидневное перемирие с армией Судана. Он добавил, что в целом СБР не отвергают идею перемирия. Также в минздраве Судана сообщили, что число погибших в ходе боестолкновений между армией и СБР выросло до 550.

«Пока преждевременно говорить о нашем согласии на семидневное перемирие. На данный момент мы не согласились на перемирие на неделю»,— сказал Юсеф Иззат телеканалу Al-Arabiya.

Накануне МИД Южного Судана заявил, что глава переходного совета Судана и главнокомандующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан и глава СБР Мухаммеда Хамдана Дагло дали принципиальное согласие на перемирие с 4 по 11 мая. В ведомстве также утверждали, что стороны согласились назначить представителей для старта мирных переговоров.

В свою очередь в минздраве Судана сообщили, что с начала боестолкновений 15 апреля погибли 550 человек, еще 4926 получили ранения.

Вооруженное противостояние между регулярной армией Судана и Силами быстрого реагирования началось в середине апреля. Его причиной стала планируемая интеграция спецназа в вооруженные силы. В российском посольстве сообщали, что россияне в Хартуме были эвакуированы в дипмиссию, 140 человек запросили эвакуацию из страны. В ночь на 2 мая Минобороны России сообщило об эвакуации более 200 человек из Судана.

Об эвакуации иностранцев из Судана — в материале «Ъ» «Страх и риск в Судане».

Олеся Павленко