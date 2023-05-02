«РИА Новости»: российское посольство эвакуировало 203 человека из Судана

Посольство России в Хартуме эвакуировало их Судана 203 человека. Среди них были граждане России, Белоруссии и Украины. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в Хартуме.

«Было эвакуировано из посольства РФ в Хартуме 203 человека. Самолеты с ними полчаса назад уже долетели до Каира и после дозаправки продолжал полет до Москвы»,— сказал собеседник агентства.

Вооруженное противостояние между регулярной армией Судана и Сил быстрого реагирования началось в середине апреля. Его причиной стала планируемая интеграция спецназа в вооруженные силы. По данным ВОЗ, с начала конфликта погибли 420 человек. В российском посольстве сообщали, что россияне в Хартуме были эвакуированы в дипмиссию, 140 человек запросили эвакуацию из страны.

Об эвакуации иностранцев из Судана — в материале «Ъ» «Страх и риск в Судане».

Олеся Павленко