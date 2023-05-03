В Минэнерго Турции подтвердили соглашение с «Газпромом» об отсрочке платежей за газ

Турция и «Газпром» достигли соглашения об отсрочке части платежей за газ после резкого роста цен на энергоноситель. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

«В прошлом году после резкого увеличения цен на газ мы провели переговоры с "Газпромом" по отсрочке части платежей, было достигнуто соглашение, проходили соответствующие обсуждения. Это полностью относится к тому циклу платежей, взятых нами при координации министерства финансов и казначейства»,— сказал Фатих Донмез в эфире Haber Global (перевод по «РИА Новости»).

По информации СМИ, сумма отсрочки составила $20 млрд, ее будут выплачивать после выборов в Турции. В разговоре с телеканалом господин Донмез назвал эту цифру не соответствующей действительности.

В октябре 2022 года Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Турция обратилась к России с просьбой об отсрочке платежей за газ до 2024 года. Турецкая сторона надеялась смягчить резкий рост стоимости газа. Позже информацию подтвердил министр финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати.

Олеся Павленко