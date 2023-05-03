Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Минэнерго Турции подтвердили соглашение с «Газпромом» об отсрочке платежей за газ

Турция и «Газпром» достигли соглашения об отсрочке части платежей за газ после резкого роста цен на энергоноситель. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

«В прошлом году после резкого увеличения цен на газ мы провели переговоры с "Газпромом" по отсрочке части платежей, было достигнуто соглашение, проходили соответствующие обсуждения. Это полностью относится к тому циклу платежей, взятых нами при координации министерства финансов и казначейства»,— сказал Фатих Донмез в эфире Haber Global (перевод по «РИА Новости»).

По информации СМИ, сумма отсрочки составила $20 млрд, ее будут выплачивать после выборов в Турции. В разговоре с телеканалом господин Донмез назвал эту цифру не соответствующей действительности.

В октябре 2022 года Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Турция обратилась к России с просьбой об отсрочке платежей за газ до 2024 года. Турецкая сторона надеялась смягчить резкий рост стоимости газа. Позже информацию подтвердил министр финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...