Валерий Гергиев объявил о планах делать «мощнейшие проекты» в Китае

Худрук—директор Мариинского театра Валерий Гергиев, которому сегодня исполнилось 70 лет, принял приглашение открыть в конце сентября еще один новый театр в Пекине. Об этом он заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Господин Гергиев рассчитывает на осуществление мощнейших проектов в Китае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Гергиев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Валерий Гергиев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я думаю, что будем делать мощнейшие проекты вместе с коллегами в Китае. У нас много друзей там, по-настоящему больших друзей. И нас там знают»,— заявил худрук Мариинки (цитата по ТАСС). Приглашение открыть театр Валерий Гергиев получил во время недавно состоявшегося визита в Китай.

Ранее сегодня, 2 мая, президент РФ наградил господина Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В марте 2022 года Латвия запретила худруку Мариинки въезд на неопределенный срок, в октябре 2022 года его включила в санкционный список Украина. Также отменялись выступления Валерия Гергиева за рубежом.

Мария Федотова