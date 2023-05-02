Путин наградил Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени директора Мариинского театра Валерия Гергиева. Ему сегодня, 2 мая, исполнилось 70 лет. Награда присуждена за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Гергиев в 2016 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Валерий Гергиев в 2016 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Валерий Гергиев начал работу в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариинский театр) в 1977 году. В 1988 году стал главным дирижером театра и художественным руководителем его оперной труппы.

Был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 и 2018 годов. В марте 2022-го дирижера Георгиева отстранили от должности главного дирижера Мюнхенской филармонии. В том же году Парижская филармония отменила концерты оркестра Мариинского театра под руководством музыканта, а концертный зал Карнеги-холл в Нью-Йорке отменил его выступления господина Гергиева.