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Коммерсантъ FM
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Истребители Британии и Норвегии сопроводили Ту-142 над Норвежским морем

Британский истребитель Typhoon и норвежский F-35A в воскресенье, 30 апреля, перехватили над Норвежским морем российский противолодочный военный самолет Ту-142. Как уточнили в пресс-службе ВВС Великобритании, российский самолет не входил в их суверенное воздушное пространство.

«Истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании были подняты по тревоге с авиабазы Лоссимут для перехвата российского военного самолета, следовавшего вблизи воздушного пространства Соединенного Королевства в воскресенье»,— говорится в сообщении.

26 апреля стало известно, что два российских истребителя Су-27 и один разведывательный Ил-20 перехватили над Балтийским морем ВВС Британии и Германии. Сообщалось, что российские самолеты без сигнала транспондера пролетели в международном воздушном пространстве.

Анастасия Ларина

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