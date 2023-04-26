ВВС Германии сообщили о перехвате трех российских военных самолетов над Балтикой

Три российских военных самолета — два истребителя Су-27 и один разведывательный Ил-20 — были обнаружены над акваторией Балтийского моря, сообщили ВВС Германии. Они были перехвачены истребителями ВВС Германии и Британии.

«Перехвачены разведывательные самолеты. Немецкие и британские Eurofighter были подняты для идентификации трех военных самолетов. Два фланкера Су-27 и один Ил-20 из России снова без сигнала транспондера пролетели в международном воздушном пространстве над Балтийским морем»,— говорится в сообщении ВВС Германии в Twitter.

17 апреля ВВС Великобритании сообщили, что британские и немецкие Eurofighter Typhoons сопроводили самолет Ил-20 и два Су-27 «через эстонский район полетной информации перед передачей истребителям Saab Gripen шведских ВВС». Инцидент произошел 14 апреля.

Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии и Британии базируются на авиабазе Амари в Эстонии. Это их пятый совместный перехват.

Анастасия Ларина