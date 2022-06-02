Спецоперация «Русь»

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Как стало известно “Ъ”, бывший санаторий ЦК КПСС «Русь», в свое время переданный инвалидам войны в Афганистане, может быть возвращен государству. Группа ветеранов-афганцев, переписав лишенный госфинансирования актив на себя, вывела его из Подмосковья в Томск. После обращения лидеров ветеранских организаций, обвинивших экс-соратников в хищении, было возбуждено уголовное дело, а в суд подан иск с требованием передать спорный санаторий Росимуществу. Сами ветераны предлагают его использовать для реабилитации участников спецоперации на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санаторий «Русь»

Фото: Wikimapia Санаторий «Русь»

Фото: Wikimapia

С иском к АНО «Центр медицинской и социальной реабилитации ветеранов войн "Ветеран-Русь"» (Томск) и Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА) и военной травмы «Инвалиды войны» в Рузский райсуд Московской области, по местонахождению спорного актива, обратился заместитель прокурора Подмосковья Александр Благодаров. На должность указом президента он был назначен летом прошлого года, а до этого возглавлял одинцовскую и природоохранную прокуратуры.

Согласно исковому заявлению, зампрокурора региона действует прежде всего в интересах инвалидов и ветеранов боевых действий, а также семей погибших военных, которые после захвата «Руси» не могли ею пользоваться, а также Росимущества и Министерства труда и социальной защиты России. Последнее ведомство фактически являлось головной структурой для ОООИВА, занимавшейся реабилитацией ветеранов.

Российскому фонду инвалидов войны в Афганистане, правопреемником которого стала ОООИВА, бывший санаторий ЦК КПСС, а потом администрации президента «Русь» был передан распоряжением правительства еще в 1992 году. Организации бесплатно достались почти 43 га земли с объединенными санаторными корпусами (одновременно могут принять 370 человек) и хозобъектами, включая дамбу, трансформаторную станцию, очистные сооружения, пляж и даже пожарное депо на берегу Рузского водохранилища, что в 80 км от МКАД.

ОООИВА и «Русь», переименованная в центр восстановительной терапии имени известного ветерана-афганца Михаила Лиходея, убитого уже в мирное время, содержались за счет госбюджета. В 2015 году обществу были выделены субсидии в размере 136 млн руб., а на следующий год — 161 млн руб. Однако проведенная в 2017 году Минюстом проверка установила, что деньги, выделяемые на реабилитацию ветеранов, тратились в основном на содержание центрального аппарата организации и другие неуставные цели, что и послужило одним из поводов для ее ликвидации Верховным судом России.

О махинациях с активами «Руси» прокуроры узнали из обращений лидеров ветеранских организаций, которые были подписаны рядом героев России и СССР, а также надзирая за возбужденным следственными органами подмосковного главка МВД уголовным делом по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Расследуется оно, кстати, в отношении неустановленных лиц центрального правления ОООИВА, которые «вступили в преступный сговор с целью хищения чужого имущества путем обмана». Оказалось, что еще в 2017 году все 48 объектов ЦВТ были незаконно выведены из собственности общества и безвозмездно переданы зарегистрированному в Томске АНО «Ветеран-Русь». Изучив обстоятельства сделки, надзор счел ее «мнимой» и «ничтожной в силу закона» хотя бы потому, что Минюст, Минтруда и Росимущество о ней «не уведомлялись», а при проведении проверки соответствующие документы были спрятаны от проверяющих.

Процедура отчуждения спорной недвижимости, считают в прокуратуре, проходила в период, когда стало известно о планируемой Минюстом проверке «в преддверии приостановления деятельности и ликвидации ОООИВА, а также последующего обращения имущества данной организации в собственность Российской Федерации». При этом активы кадастровой стоимостью более 500 млн руб. оказались у организации, зарегистрированной в другом регионе и — что самое главное — не имеющей средств не только на содержание санатория, но и его использование для реабилитации ветеранов. В «Русь» люди теперь просто едут отдыхать, покупая путевки: врачи и специалисты, занимавшиеся ветеранами, давно уволились, а, например, протезная мастерская была просто закрыта.

Сделка, считают также в надзоре, была проведена «не для передачи недвижимости в общеполезных целях», а для того, чтобы «избежать наступления крайне невыгодных для ОООИВА и ее председателя Андрея Чепурного (вместе с еще одним учредителем АНО, экс-гендиректором "Руси" Валеем Сайфуллиным, осужден на условный срок за махинации в санатории.— “Ъ”)» «последствий в виде утраты» всего принадлежащего организации недвижимого имущества по причине его обращения в собственность России. Андрей Чепурной, который выступает третьим лицом в деле, и ряд других членов ОООИВА в тот же период времени зарегистрировали себя в качестве членов АНО «Ветеран-Русь», что позволяло им в личных целях пользоваться имуществом, ранее принадлежавшим организации.

Прокуратура просит признать договор между ОООИВА и АНО о передаче 48 объектов недвижимости недействительным и обязать «Ветеран-Русь» вернуть их организации. Поскольку ОООИВА уже нет, санаторий получит Росимущество, которое, очевидно, передаст его в управление одной из ветеранских структур. Многие считают, что это будет ВоИН, лидером которого является Герой СССР Валерий Востротин. Отметим, что недавно генерал-полковник, председатель организации сапер-афганец Юрий Алексеев и поддержавшие их руководители других ветеранских структур предложили создать систему центров для реабилитации раненых участников спецоперации на Украине, включив в нее и спорную «Русь».

На слушаниях же в Рузе по иску ответчики предложили отклонить его, ссылаясь на преюдицию: ранее ветеранским структурам было отказано в возвращении их актива из Томска. Однако судья, рассматривающая прокурорское заявление, даже отказалась приобщить соответствующее решение к новому делу.

Николай Сергеев