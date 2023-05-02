Единство формы и поддержания

Одной из главных тем общения думских единороссов с избирателями станет День Победы, следует из полученных членами «Единой России» (ЕР) рекомендаций на «региональную неделю». В частности, депутатам предложено активно участвовать во всех праздничных акциях, поменять аватарку в соцсетях на фото героя Великой Отечественной войны (ВОВ) и разъяснять гражданам прямую связь между прошлым и настоящим, не забывая о поддержке участников спецоперации. Особый акцент планируется сделать на новых территориях: изображения тех, кто освобождал их от фашистских захватчиков во время ВОВ, будут размещать и на родине героев, и в самих новых субъектах РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В преддверии очередной «региональной недели» (она пройдет с 8 по 14 мая, сразу после двухнедельного депутатского отпуска) думские единороссы получили традиционные партийные рекомендации по работе с избирателями (“Ъ” с ними ознакомился). К уже привычным главным темам общения с гражданами — специальной военной операции (СВО) и «народной программе» — добавился блок о праздновании Дня Победы.

В разговорах с народом единороссам рекомендуется упоминать, что подвиг предков, защитивших нашу страну, невозможно переоценить, хотя «ангажированные западные информационные площадки и ресурсы делают все для того, чтобы принизить заслуги СССР и его жителей в победе над фашизмом, переписать историю». Кроме того, депутатам предлагают донести до своих избирателей мысль о том, что сейчас «многие враги, побежденные 80 лет назад, снова поднимают голову и хищно поглядывают на наши территории»: их конечная цель «мало отличается от целей Гитлера», и они тоже хотят видеть Россию «поверженной и погрязшей в смуту». Но планы недругов уже провалились, ведь Россия достойно преодолевает санкционное давление и «ни о какой глобальной изоляции нашей страны не может быть и речи», подчеркивается в документе.

Единороссам также советуют активно участвовать во всех мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Приоритет при этом следует отдавать активностям, связанным с поддержкой ветеранов ВОВ и оказанием помощи участникам СВО. Среди подобных акций — благоустройство мемориалов и памятных мест, а также возложение цветов, причем возлагать цветы рекомендуется «по просьбам» участников СВО, которые сами «не могут почтить память предков». На городских площадях ЕР будет проводить мастер-классы по изготовлению нужных фронту вещей — маскировочных сеток, окопных перископов, свечей и т. п. Кроме того, депутатам предлагается поучаствовать в акции «Звонок ветерану» и вручить им совместно с движением «Волонтеры Победы» купленные на средства партии подарочные наборы.

Наконец, депутатам советуют подключиться к акции «Бессмертный полк онлайн», которая заключается в замене своих аватарок в соцсетях на фотографии героев—участников ВОВ.

Напомним, традиционное шествие «Бессмертного полка» в этом году проводить не планируется: как пояснили организаторы, «формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев». К примеру, в акции смогут принять участие автомобилисты, разместив портреты ветеранов на задних или боковых стеклах. Также все желающие могут «прикрепить фотографии героев своих семей к одежде», чтобы «не расставаться с ними в течение всего дня».

Своим региональным отделениям ЕР рекомендует провести для бойцов СВО «патриотические концерты с песнями времен ВОВ» с целью «поднятия боевого духа». Планируется на местах и баннерная кампания на тему единства поколений: на плакатах, билбордах и картинках в соцсетях будут изображены герои СВО и ВОВ родом из данного региона. «Предлагается уделить особое внимание землякам—героям ВОВ, участвовавшим в освобождении нынешних новых регионов России от фашистских захватчиков, обязательно указав это на баннерах. <…> Новым регионам также предлагается размещать информацию об освободителях своих территорий со всех регионов России»,— сказано в рекомендациях.

В этом году Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области будут впервые праздновать День Победы в качестве субъектов РФ. Во фракции ЕР в Госдуме ДНР курирует избранный по списку от Северной Осетии Зураб Макиев, ЛНР — ростовский депутат Виктор Водолацкий, Запорожскую область — Артем Бичаев (Дагестан), а Херсонскую — избранный от Воронежской области Игорь Кастюкевич.

По словам источника “Ъ” в ЕР, в этот раз задач у депутатов-единороссов больше, чем на стандартной «региональной неделе». Это связано как со спецификой Дня Победы, который традиционно предполагает дополнительную нагрузку (поздравления ветеранов и проведение праздничных мероприятий), так и с необходимостью уделить особое внимание семьям участников СВО и гуманитарным миссиям. В партии также утверждают, что многие ее депутаты готовы пожертвовать отпуском в пользу работы с избирателями, а также в рамках помощи жителям новых регионов. Что же касается специфики исполнения партийных рекомендаций на новых территориях, то они подключатся к их реализации «по возможности», объяснил собеседник “Ъ”: «К примеру, очевидно, что контролировать ввод в эксплуатацию социально значимых объектов, построенных по "Народной программе", для них пока неактуально. Так же как проводить некоторые предложенные акции к 9 Мая по текущей ситуации может быть небезопасно». Тем не менее региональные отделения ЕР в новых субъектах РФ сформированы и «справляются на отлично», добавил источник.

Елена Рожкова, Андрей Винокуров