Мобилизовали на кампанию

В пятницу на базе «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) прошел специальный семинар для участников специальной военной операции (СВО). Высокопоставленные единороссы пообещали военным и волонтерам всестороннюю поддержку на выборах, а также рассказали о том, какую пользу от них получит партия. Так, заместитель секретаря генсовета «Единой России» (ЕР) Александр Сидякин заявил, что участники СВО окажутся в лидерах партийных списков на предстоящих региональных выборах. А выступавший следом председатель «Молодой гвардии Единой России» Антон Демидов объявил, что собравшиеся станут основными спикерами партии не столько на этой кампании, сколько на президентской, которая пройдет в следующем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Председатель «Молодой гвардии Единой России» Антон Демидов и заместитель секретаря генсовета «Единой России» Александр Сидякин Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Александр Сидякин Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Председатель «Молодой гвардии Единой России» Антон Демидов и заместитель секретаря генсовета «Единой России» Александр Сидякин Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Александр Сидякин Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото

Мероприятие проходило в штаб-квартире «Молодой гвардии Единой России», которая располагается в лофте, неподалеку от Центра международной торговли. Он был наполнен мужчинами разного возраста, половина из которых надела военную форму. Помимо непосредственных участников СВО на семинаре присутствовали представители гуманитарной миссии на новых территориях. Все они сидели на небольших пластиковых стульчиках и с небольшими перерывами слушали спикеров, которых в этот день им определила «Единая Россия».

Первым выступил глава исполкома партии власти и одновременно заместитель секретаря ее генсовета Александр Сидякин. Он неоднократно повторял мысль о том, что ЕР окажет причастным к СВО всестороннюю поддержку. «Это и юридическое содействие, и содействие методическое. И агитационно-информационное: помочь ролик сделать, помочь материалы напечатать, где-то раскрутить просто в соцсетях»,— перечислял единоросс. Участникам СВО также предусмотрена упрощенная регистрация на праймериз. Господин Сидякин даже открыл небольшой секрет, заявив, что, по предварительным прикидкам, участники СВО войдут как минимум в ряд лидерских троек и пятерок списков партии на выборах в сентябре. Не обошлось и без небольшого курса политинформации: «Начало специальной военной операции консолидировало наше общество. Было несколько углов атаки со стороны противника, госдеп не госдеп, по-разному можно назвать». Партиец поведал, что оппоненты пытались обрушить банковскую систему России, ударить по потребительским привычкам ее населения, а также создать впечатление, что в зону СВО пойдут только рабочие и крестьяне. По мнению Александра Сидякина, все это не имело успеха: протестов не произошло, общество не всполошилось. Единоросс употребил модный среди экспертов термин «сплочение вокруг флага». «Как правило, социологи говорят, что оно длится не более полугода. Но посмотрите. У нас Владимир Владимирович сейчас — 81–82%, партия "Единая Россия" — 43–45%»,— победно воскликнул партиец. Сессия вопросов и ответов проходила достаточно кратко. Так, один из участников СВО еще раз уточнил у Александра Сидякина, в чем конкретно будет заключаться партийная поддержка участников СВО. «Вы уже подали документы (последовал утвердительный ответ.— “Ъ”). У вас какие-то сложности сейчас есть? (последовал отрицательный ответ.— “Ъ”). Ну все, включайтесь в работу, будем вам помогать. Дадим листовки, газеты, продвинем вас в соцсетях»,— отвечал Александр Сидякин. В двух случаях участники спецоперации пожаловались на действия региональных исполкомов. Так, в Калмыкии на уровне региона партийцы вначале обещали упрощенную подачу документов, а потом сказали нести полный комплект. «Сейчас я найду руководителя исполкома»,— пообещал разобраться господин Сидякин. Еще один участник СВО заявил, что в партии его раскритиковали за то, что он не согласовал с ними свое выдвижение. Александр Сидякин признал, что на местах действительно не всегда хотят видеть участников боевых действий в рядах депутатов. Александр Сидякин пообещал, что никаких притеснений участников СВО не будет. «Я за этим слежу. Я не позволю»,— уверял единоросс.

Упомянутая поддержка участников СВО должна осуществляться через проект «Молодой гвардии Единой России» «Время героев Z». После выступления Александра Сидякина председатель МГЕР Антон Демидов сосредоточился на том, что от участников СВО хотят сами партийцы. Его выступление сопровождалось небольшой презентацией. Один из слайдов гласил, что общество можно разделить на три группы по психологическому настрою: не принимающие совершаемые действия (они были проиллюстрированы фотографиями, с которых на участников семинара смотрели комик Семен Слепаков (признан иностранным агентом), актер Максим Виторган), сомневающиеся (на изображении красовались веселые люди с бокалами), патриоты (сопровождались фотографией самого Антона Демидова в окружении молодогвардейцев и участников СВО). Несмотря на то что спикер и охарактеризовал того же Семена Слепакова как представителя «недоброжелателей», которые массово покинули страну, в своей речи он призывал участников СВО не раскалывать общество, не проявлять агрессии, разъяснять партийные позиции всем группам (особенно сомневающимся), становиться объединяющим фактором. «Вы, наверное, чувствуете, что у многих людей, особенно социально незащищенных (пенсионеры, представители слабого пола), есть такая настороженность и за мужчин, и за себя. Здесь бы нам хотелось, чтобы на встречах вы транслировали образ защитника»,— рассказывал свой план политик. По его словам, участники СВО становятся для партии ключевыми спикерами, потому что у них есть личный опыт происходящих событий: «Только личному участию человек верит больше всего». По словам Антона Демидова, информационно-агитационную нагрузку собравшиеся должны будут нести не только, и даже не столько на предстоящих региональных выборах: «В следующем году выборы президента. После выборов, если у вас получится избраться, вы, как люди, получившие мандаты, сможете еще интенсивнее заняться этой работой. Выборы президента, выборы нашего главнокомандующего — наша главная задача!»

Андрей Винокуров