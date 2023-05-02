Акции помешались на внешних факторах

Индекс Мосбиржи опустился до минимального с середины апреля значения. По словам экспертов, это связано с фиксацией прибылей после ралли, падением нефтяных котировок и негативным внешнем фоном. Уже в мае, по прогнозу аналитиков, индекс может снизиться до 2400 пунктов. Впрочем, падение не будет долгим, считают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Индекс Московской биржи 2 мая впервые за две недели опустился ниже 2600 пунктов. В моменте он падал до 2560 пунктов — минимального значения с 14 апреля. Снижение российского рынка акций за основную сессию составило 2,07%, до 2580,51 пункта. Лидерами падения стали бумаги НОВАТЭКа (–5,95%), Globaltrans (–5,81%), X5 (–5,42%), «РусАгро» (–3,84%) и En+ Group (–3,8%). Лидером роста оказались акции Сбербанка (+0,55%).

По словам экспертов, на рынке началась фиксация после ралли. Коррекция назрела уже давно, индекс Мосбиржи рос последние два с половиной месяца, считает аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.

Основную поддержку рынку акций РФ оказывает ослабление рубля, отмечает аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. Поэтому, по словам эксперта, укрепление рубля, которое началось на прошлой неделе, и оказывает давление на индекс Мосбиржи. «Неотыгранные риски — контрнаступление Украины, выборы в Турции, снижение цен на сырьевые товары из-за опасений рецессии в развитых странах»,— добавляет замруководителя отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

2,07 процента составило снижение индекса акций Мосбиржи по итогам основной торговой сессии 2 мая.

Причины снижения индекса — падение котировок Brent до $76 за баррель, в целом негативный внешний фон и снижение спроса на риск, а также слабые данные по активности в производственном секторе Китая, полагает партнер Capital Lab Евгений Шатов. Российский рынок не смог сдерживаться на негативный внешний фон в преддверии начала слабого сезона для года, говорит руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин. Перегретый второй эшелон испытывает наиболее сильную коррекцию. Инвесторы, по его словам, опасаются дальнейшего развития банковского кризиса в США из-за краха крупнейшего банка с 2008 года First Republic. Среди отраслевых индексов сильнее всего снизились индексы потребительского сектора (–3,78%), транспорта (–3,77%) и строительных компаний (–3,61%).

Впрочем, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк называет текущую коррекцию «попыткой сформировать локальный диапазон, консолидацией», а не началом понижательного тренда. В период майских праздников, по его прогнозам, многие участники уменьшают активность без существенного сокращения открытых ранее позиций. Движения могут быть связаны и с выходом отдельных крупных игроков: «Вероятно, с прицелом на возможность попробовать двинуть рынок выше позднее».

Индекс Мосбиржи «давно и сильно перекуплен, но корректироваться не спешит», уточняет Олег Сыроваткин. В первую очередь, по его словам, это обусловлено отсутствием на рынке крупных продавцов, что заметно по объемам торгов.

Тем не менее нефть дешевеет, а рубль может продолжить коррекционный рост, и оба этих фактора выглядят довольно негативными для рынка акций РФ, добавляет эксперт.

Даниил Болотских видит локальный минимум у важного уровня поддержки в 2500 пунктов, который может быть достигнут в мае. Причиной, по его словам, послужат дивидендные гэпы и продолжение фиксации прибыли инвесторами. Индекс может провести несколько недель в коррекции и консолидации и вернуться в область 2450–2500 пунктов, после чего будет возможно возобновление роста с новыми силами и обновление годовых максимумов на фоне общей фундаментальной привлекательности рынка акций РФ, ожидает Олег Сыроваткин. Рынок продолжит восстановление после окончания негативной сезонности и стабилизации банковского кризиса в США, полагает господин Дорожкин.

По итогам года при отсутствии новых шоков господин Болотских ожидает индекс в диапазоне 2700–2800 пунктов. На горизонте же 12 месяцев (апрель 2024 года), полагает господин Миронюк, индекс может достичь 3480 пунктов.

Ксения Куликова