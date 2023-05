Фондовый рынок готовится к сезону отпусков

Фондовый рынок готовится к сезонному снижению. Именно в мае индекс, как принято считать, переживает серьезную коррекцию. Это связано с тем, что инвесторы готовятся к сезону отпусков и закрывают позиции, чтобы не следить за котировками во время отдыха. В США для этого сезона есть специальная поговорка — Sell in may and go away. Дословно — «продавай в мае и уходи». “Ъ FM” попытался разобраться, что будет с фондовым рынком в ближайший месяц.

И стоит ли инвесторам избавиться от бумаг? Ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков полагает, что серьезной коррекции не будет, и можно наращивать позиции:

«Один из самых популярных вопросов в последнее время: доколе будет расти российский рынок? Ответить на него, с одной стороны, сложно, а с другой, очень просто. Если мы считаем чисто математически, то сегодня российский рынок как никогда дешев, то есть его дивидендная доходность заметно выше, чем текущая инфляция. По отдельным бумагам она вовсе выше и инфляции, и банковских депозитов, и ОФЗ.

То есть, естественно, в таких условиях на рынке преобладают покупатели. Недавняя коррекция индекса ММВБ проходила на очень низких объемах. Это также говорит о том, что продавцов на бирже не так много. Все указывает на то, что пословица "продай в мае и уходи в отпуск", скорее всего, может и не сработать, тем более что на российском рынке она практически и не работала последние годы.

Доходность — это главный фактор, который определяет интерес к рынку. Если она высокая и безальтернативная, то, соответственно, она будет вести индексы выше и выше, и только, наверное, внешние факторы могут препятствовать этому, как, например, новый пакет санкций или еще что-то в геополитике. В любом случае, наш рынок пока дешев, и ему особенно сильно падать некуда».

«Цифра Брокер» изучил статистику по майским торгам за последние десять лет. С 2013 года индекс Мосбиржи падал в шести случаях из десяти. Хотя потом российскому рынку удавалось восстановить активность, и рост с мая по октябрь составлял примерно 5%. Однако сейчас российский рынок растет на протяжении семи недель подряд. Значит, коррекция неминуемо наступит, рассуждает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов:

«Мы видим, что после девальвации рубля у ряда акций компаний-экспортеров сохраняется потенциал роста. Поэтому, думаю, что отдельные имена, безусловно, по-прежнему привлекательны и покажут рост.

Если в целом говорить про индекс, то, возможно, рынок перекуплен, и есть предпосылки для снижения в мае, может быть, в июне, но, скорее всего, в мае. Тут действует и сезонный фактор. Как говорил Уинстон Черчилль, мы живем в мире многочисленных "если". Поэтому существует ряд "если", которые могут повлиять на ситуацию на рынке. Прежде всего — это геополитические риски. Кроме того, риски, связанные с возможностью рецессии на Западе, которая может обрушить цены на нефть и, соответственно, привести к снижению российского фондового рынка.

Также есть возможность того, что часть инвесторов будет фиксировать прибыль по выгодным позициям. С начала года во многих бумагах накопился достаточно серьезный рост, поэтому есть, соответственно, прибыль, ее можно уже начинать фиксировать. И возможности для коррекции индекса, безусловно, есть».

Рынок могут поддержать дивидендные выплаты крупных эмитентов. Так, например, в начале мая «Сбер» должен направить акционерам почти 600 млрд руб. Кроме того, 300 млрд руб. по итогам года выплатит "Новатэк". Часть этих средств может быть реинвестирована. Однако есть, по крайней мере, три серьезных фактора, которые указывают на грядущие распродажи, говорит глава инвестиционной компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин:

«Я считаю, что поговорку забывать не надо, и она в этом году, скорее всего, сработает. Я вижу два фактора, даже, может быть, и три. Первый — это дивиденды. Не надо забывать, что, по-моему, в пятницу от дивидендов отказался "Норникель". У нас и дальше будут происходить отказы, взамен надежд на дивиденды. Второе — все-таки российский фондовый рынок растет, пусть и из ямы с конца сентября. За это время он вырос весьма существенно. Причем, на этом пути действительно коррекций-то особых и не было. Заметный рост начался с конца февраля.

Третий фактор — это спокойствие со стороны участников. Есть такая поговорка: "рынок карабкается вверх по стене страха". Вот этого страха я сейчас не вижу. Все так долго кричали: "волки-волки! ". Потом, видимо, устали. При этом 28 апреля все очень положительно среагировали на жесткую риторику Банка России, что рубль теперь не упадет. Мне все это не нравится. В первую очередь отношение участников рынка. Я работаю 20 лет и занимаюсь в основном поиском этих разворотных точек. И сейчас на площадках есть некая беспечность, которая является хорошим материалом для глубокой коррекции — то, что мы в мае с высокой вероятностью, скорее всего, и получим».

Сегодня Московская биржа не работает, а на Санкт-петербургской бирже недоступны торги бумагами гонконгских компаний. Второго мая фондовый рынок откроется, но будут ограничения на операции с юанем.

