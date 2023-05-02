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Коммерсантъ FM
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Пригожин сообщил об истечении контрактов с ЧВК «Вагнер» у 26 тыс. бывших заключенных

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что на 2 мая у чуть менее чем у 26 тыс. бывших заключенных истек срок контракта с частной военной компанией. По его словам, лица из этих 26 тыс. человек совершили 54 преступления на территории РФ.

Евгений Пригожин

Евгений Пригожин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Евгений Пригожин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Преступлений они совершили 54, включая кражи велосипедов, что соответствует 0,21%, или в 20–40 раз меньше, чем это было при обычном выходе на свободу заключенных, в том числе рецидивистов, до СВО»,— сообщил бизнесмен, слова которого приводит его пресс-служба.

«Сегодняшняя повторная преступность наших подопечных колеблется от 0,28 до 0,32%, тогда как ранее это было 3,5–7%. Поэтому после работы в ЧВК ''Вагнер'' преступность снижается в десять и более раз»,— говорил господин Пригожин 18 апреля.

«Преступность среди бойцов ЧВК ''Вагнер'', бывших заключенных, которые закончили свой контракт и приехали домой, в 20 раз меньше, чем у обычных заключенных, которые заканчивают свой срок, и равняется сегодня около 0,3% против 3–7% в обычной ситуации»,— говорил он 24 апреля.

В конце марта основатель ЧВК попросил сообщать о случаях, когда бывшие подопечные «Вагнера», особенно из бывших заключенных, ведут себя агрессивно или вызывающе: «Мы пришлем свою рекрутскую группу, аккуратненько под белы рученьки его заберем и отправим на фронт, туда, где он должен вымещать свою агрессию».

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Служба в Донбассе отменила розыск».

Мария Федотова

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