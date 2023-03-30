В Кировской области задержан бывший боец ЧВК «Вагнер» по обвинению в убийстве пенсионерки

Следственное управление СКР по Кировской области возбудило уголовное дело в отношении 28-летнего Ивана Россомахина, служившего в ЧВК «Вагнер» в зоне специальной военной операции, по факту убийства пенсионерки из Вятскополянского района. Молодой человек задержан. От местных жителей известно, что он приехал в отпуск. Преступление осудил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

По версии следствия, вчера, 29 марта, в городе Вятские Поляны обвиняемый, находясь в доме 85-летней женщины, в ходе ссоры нанес ей колото-резаные раны головы и тела. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Как сообщает следствие, молодой человек задержан, ему предъявлено обвинение и он допрошен в качестве обвиняемого. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу в качестве меры пресечения.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин осудил действия бывшего бойца. «По поводу Ивана Россомахина, очень плохо, что он совершил преступление. И, безусловно, мы готовы содействовать правоохранительным органам по поводу любого нашего бывшего бойца»,— сообщается в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».

Евгений Пригожин просит сообщать о случаях, когда бывшие подопечные «Вагнера», особенно из бывших заключенных, ведут себя агрессивно или вызывающе: «Мы пришлем свою рекрутскую группу, аккуратненько под белы рученьки его заберем и отправим на фронт, туда, где он должен вымещать свою агрессию».

Также в заявлении Евгения Пригожина отмечается, что из всех бойцов, что служили в ЧВК и вышли, «всего 20 преступлений». «Но новых людей из исправительно-трудовых учреждений по определенным административным причинам (ни в коем случае не связанным с тем, что они нас где-то подвели или что-то делали неправильно,— они молодцы и делали все хорошо во время войны) мы больше не берем. Поэтому если кто-то куда-то едет, то это не к нам. Не путайте»,— подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Ирина Александрова, Киров