Служба в Донбассе отменила розыск

Как стало известно «Ъ», прекращен розыск менеджера Александра Дагуцы, обвиняемого в выводе за границу $24 млн. Уже находясь под судом, молодой человек заключил контракт и отправился в составе подразделения десантно-штурмового полка в зону СВО. Суд счел это уважительной причиной и приостановил разбирательство против Дагуцы на неопределенный срок. Экс-менеджер уже отмечен медалью и хочет связать свое будущее с вооруженными силами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дагуца

Фото: из личного архива Александра Дагуцы Александр Дагуца

Фото: из личного архива Александра Дагуцы

Осенью прошлого года уроженец Молдавии Александр Дагуца находился под судом по делу о незаконном выводе денежных средств за границу, в качестве меры пресечения ему была избрана подписка о невыезде. Однако вскоре после начала судебного разбирательства по уголовному делу Дагуца исчез. Судье Лефортовского райсуда Москвы Елене Галихановой подсудимый передал письменное заявление, в котором попросил «приостановить процесс» в связи с его участием в СВО. «По окончании спецоперации или моего контракта обязуюсь добровольно явиться в суд»,— написал Александр Дагуца.

Однако гособвинитель заявил, что записка никак не подтверждает достоверность изложенных подсудимым сведений, и добился судебных решений о заочном аресте и объявлении Дагуцы в международный розыск. Судья Галиханова приостановила процесс в отношении беглеца до его поимки.

Но затем ситуация принципиально изменилась. Адвокат Олег Целипоткин подал в Московский городской суд жалобу на незаконные розыск и арест его клиента.

Защитник пояснил суду, что его доверитель, гражданин России и патриот своей новой родины, не мог оставаться в стороне от происходящих в Донбассе событий.

После обсуждения ситуации со своей супругой и своим защитником Александр Дагуца принял решение об участии в боевых действиях в качестве добровольца. С этим, как пояснил суду защитник, возникли некоторые проблемы. Не служившего в армии коммерсанта отказались брать на службу по контракту сначала в московском райвоенкомате, а потом и в столичном представительстве ЧВК «Вагнер».

Помощь Дагуце неожиданно оказали в крупной коммерческой структуре, там ему порекомендовали обратиться в военкомат Новороссийска, что коммерсант и сделал через своего адвоката.

В результате Александр Дагуца стал водителем-гранатометчиком второго разряда самоходно-артиллерийской батареи усиления противодиверсионной борьбы 108-го гвардейского десантно-штурмового кубанского казачьего ордена Красной Звезды полка, дислоцированного в Новороссийске.

В соответствии с контрактом рядовой Дагуца обязался «участвовать в боевых действиях и выполнять специальные задачи по поддержанию международного мира и безопасности либо пресечению международной террористической деятельности за пределами России».

К моменту разбирательства жалобы в Мосгорсуде стало известно, что подсудимый Дагуца не только взял на себя обязательства, но и достойно выполнил их. Гранатометчик вместе с однополчанами участвовал в освобождении нескольких населенных пунктов и получил за это пусть не государственную, но вполне уважаемую среди десантников ведомственную медаль «Генерал армии Маргелов».

О заслугах рядового Дагуцы косвенно свидетельствует и справка-характеристика, выданная ему начальником штаба полка для «предоставления по месту требования». В этом документе командир отмечал, что в апреле этого года собирается продлить контракт с Александром Дагуцей.

Адвокат Олег Целипоткин пояснил суду, что сообщать точное место своей сегодняшней дислокации и вообще обсуждать детали службы его клиент не имеет права. По словам защитника, в коротком телефонном разговоре Александр Дагуца рассказал, что у него «все хорошо» и что он планирует участвовать в СВО «до победы» и, возможно, свяжет с ВДВ свою дальнейшую жизнь.

Отметив, что выполнение подсудимым его конституционного и гражданского долга по защите Отечества нельзя считать побегом, Олег Целипоткин попросил квалифицировать отсутствие своего клиента в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 238 УПК РФ, предписывающим приостановку судебного процесса в связи с невозможностью участия в нем обвиняемого. Мосгорсуд с адвокатом согласился, и вынесенные ранее Лефортовским райсудом решения о розыске и заочном аресте участника СВО были отменены.

Как пояснил «Ъ» защитник Целипоткин, к отсутствующему по уважительной причине фигуранту уголовного дела у правоохранителей сегодня никаких претензий нет. Вопрос с уголовным преследованием Александра Дагуцы будет решаться после завершения его участия в боевых действиях.

Стоит отметить, что свою причастность к инкриминированному ему полицией Западного округа Москвы «переводу денежных средств нерезидентам группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере с предоставлением банку, выполняющему функции валютного контроля, заведомо ложных сведений об основаниях, целях и назначении перевода» (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) Александр Дагуца так и не признал.

По версии следствия, Александр Дагуца являлся участником преступной группы, созданной «неустановленными организаторами с целью извлечения «прямой финансовой выгоды».

Лидеры группы, как следует из обвинения, взяли под контроль московское ООО «Темпо», поручив менеджеру Дагуце и бухгалтеру Василе Альковой «реальное руководство обществом». Эти двое, по данным полиции, перевели на счет указанной организаторами фирмы в Турции $24 млн в качестве оплаты крупной партии стройматериалов. При этом товар они получили только на $263 тыс., а остальные деньги просто вывели, подрывая, как сказано в уголовном деле, «стабильность валютного рынка России».

Защита менеджера Дагуцы с выводами следствия не согласилась, называя их неконкретными и неполными. По ее мнению, полиция привлекла к ответственности двух неосведомленных о преступной схеме служащих «Темпо», а при этом ее главные участники — организаторы вывода валюты — остались за кадром. Ключевым аргументом защиты в этом споре стали результаты обысков, проведенных у обвиняемого Дагуцы. У менеджера не нашли ни сколько-нибудь крупных накоплений на банковских счетах, ни дорогих автомобилей, а единственная принадлежавшая его семье квартира оказалась обременена ипотечным кредитом, который ее владелец несколько месяцев не мог оплачивать.

После заключения экс-менеджером контракта с Минобороны эта проблема тоже была благополучно решена, за что супруга Александра Дагуцы, по словам адвоката Целипоткина, сказала отдельное спасибо своему мужу, его адвокату и всей российской армии.

Сергей Машкин