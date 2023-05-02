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Коммерсантъ FM
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ООН ищет возможности для Россельхозбанка проводить платежи в рамках зерновой сделки

ООН работает над поиском решения, за счет которого российские банки смогут проводить транзакции в рамках зерновой сделки. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«Одним из направлений работы Ребеки Гринспен (главы конференции по торговле и развитию.— ''Ъ'') и ее команды является поиск решения, которое позволило бы российским банкам, в том числе Россельхозбанку, проводить платежи и транзакции»,— сказал Фархан Хак на брифинге (цитата по ТАСС).

Зерновая сделка была подписана 22 июля 2022 года Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение обеспечивает вывоз зерна из украинских портов на Черном море, а также предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. Срок действия соглашения истекает 18 мая.

Россия неоднократно допускала выход из сделки из-за невыполнения условий соглашения. Так, МИД РФ 13 марта заявил о «пяти системных проблемах» зерновой сделки. Среди них: переподключение Россельхозбанка к SWIFT. 12 апреля представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик говорил, что организация обсуждает с отвечающими за SWIFT лицами вопрос переподключения к ней российских банков.

Лусине Баласян

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