Прокурор запросил почти четыре года изготовителям документов для предполагаемой убийцы Дугиной

Прокурор запросил 3 года и 11 месяцев колонии Александру Сучкову и Андрею Кузнецову, которые обвиняются в изготовлении фальшивых документов для предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной Натальи Вовк. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

По версии следствия, Александр Сучков изготовил электронный шаблон документа о регистрации автомобиля Mini Cooper, на котором Наталья Вовк приехала в Россию, а Андрей Кузнецов напечатал его на официальном бланке.

Ранее Андрей Кузнецов полностью признал вину, а Александр Сучков — частично. Вместе с тем оба обвиняемых заявили в суде, что не знали о том, что подделанный документ будет использован для незаконного пресечения границы. Александр Сучков находится под подпиской о невыезде, Андрея Кузнецова поместили в СИЗО.

Следствие полагает, что свидетельство о регистрации автомобиля помогло Наталье Вовк при убийстве Дарьи Дугиной. Как сообщали в ФСБ, Наталья Вовк использовала автомобиль для слежки за Дарьей Дугиной.

29-летняя Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года на Можайском шоссе при взрыве автомобиля. Она ехала в машине, в которой должен был находиться ее отец философ Александр Дугин. Президент Владимир Зеленский утверждал, что Украина непричастна к инциденту.

Ранее в Москве арестовали бывшего майора МВД Ивана Рыбина по обвинению в передаче персональных данных Дарьи Дугиной.

Подробнее об этом читайте в материале «Дарью Дугину пробивали все: и полиция, и убийцы».

Анастасия Ларина