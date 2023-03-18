Почти шесть миллионов цветов высадят в Петербурге в этом году

Комитет по благоустройству и подведомственные ему предприятия высадят в парках и на улицах Петербурга почти 6 миллионов цветов. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Будет высажено 111 сортов многолетних растений, в том числе астильбы, астры, эхинацеи, пионы, колокольчики, хризантемы, флоксы и прочие. Также город посеет 100 сортов летних цветочных — бегонии, геранеи, бальзамины, лобелии и другие.

«Цветочное оформление каждый год становится самой яркой и динамичной частью благоустройства Петербурга. При планировании специалисты обязательно учитывают градостроительные особенности. Цветы создают яркие акценты в таких посещаемых местах, как Стрелка Васильевского острова, Невский и Московский проспекты, Летний сад. Ежегодно украшаются цветами и новые районы. Благодаря нашим садовникам Петербург становится еще прекраснее»,— отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Согласно плану, с конца апреля в городе должно появиться более 500 тысяч виол, 250 тысяч тюльпанов. Кроме того, весной высадят около 40 тысяч нарциссов, мускари и крокусов.

Специалисты Управления садово-паркового хозяйства уже ведут подготовку к будущим посадкам. Парковым предприятиям, имеющим оранжерейное хозяйство в 2023 году планируют вырастить 2,5 млн штук цветочной рассады. Туда входят «Калининское СПХ», «СПП «Пушкинское», «Озеленитель», Московский парк Победы и Приморский парк Победы.

Кроме того, осенью 2023 года будет высажено почти 250 тысяч луковиц тюльпанов, а также 4,5 тысячи луковиц аллиума, нарциссов, гиацинтов, мускари, крокусов, пушкиний. С весны 2024 года они будут цвести на городских клумбах.

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