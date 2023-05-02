Александр Гусев доложил Владимиру Путину о «стабильной обстановке» в Воронежской области

Президент РФ Владимир Путин по конференц-связи 2 мая провел встречу с воронежским губернатором Александром Гусевым. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, господин Гусев рассказал об особенностях помощи региона участникам специальной военной операции. Господин Путин положительно оценил социально-экономическую ситуацию в субъекте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Пауков Фото: Никита Пауков

«В целом нормальная обстановка, можно сказать стабильная и управляемая», - заявил в ходе встречи Александр Гусев. «У вас, я посмотрел, действительно все стабильно, и показатели хорошие, сельское хозяйство растет большими темпами, чем в России. Инвестиционная привлекательность региона сохраняется. Но есть и проблемные вопросы, конечно»,- отметил президент.

Губернатор в ответ «обрисовал общую обстановку». «Мы видим, что сейчас наша экономика адаптировалась к санкциям, и серьезных провалов нет. Все социальные обязательства нами выполняются. Видим, что происходит общественно-политическая консолидация в обществе, и большинство населения региона поддерживают все меры, связанные с проведением СВО, об этом говорят и социологические исследования. По нашим данным, более 560 тыс. человек в регионе сейчас включились в активную поддержку участников СВО, членов их семей и тех людей, которые к нам прибыли с территории Донбасса и Украины»,- напомнил господин Гусев.

Источники «Ъ-Черноземье» в региональной власти полагают, что после подобных оценок деятельности правительства области от президента, господин Гусев официально заявит о своем участие в праймериз «Единой России» на выборы губернатора в сентябре нынешнего года.

Ранее Александр Гусев пояснял «Ъ-Черноземье», что ждет решения «Единой России» для выдвижения на новый срок главы региона. Так, 13 апреля, во время выступления перед депутатами регионального парламента с отчетом о деятельности правительства за последние пять лет, господин Гусев рассказал «сразу обо всем пятилетнем периоде» его работы на посту. Позже в разговоре с «Ъ-Черноземье» он не стал ни подтверждать, ни опровергать окончательные планы по своему выдвижению, отметив, что решение об этом будет принимать партия и «жители», которые голосовали за нее. «Не спешите [c выводами], есть внутрипартийная процедура, которую нужно проходить любому, кто хочет претендовать на должность кандидата. Я, понятно, человек командный, который партийную дисциплину соблюдает. Поэтому решение [о моем выдвижении] будет приниматься вместе с нашими коллегами по партии и с жителями области»,— уточнил тогда губернатор.

Александр Гусев выиграл выборы губернатора Воронежской области 9 сентября 2018-го с 72,5% голосов, баллотируясь от «Единой России».

Андрей Цветков