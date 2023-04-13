Александр Гусев ждет решения «Единой России» для выдвижения на новый губернаторский срок в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в четверг, 13 апреля, выступил перед депутатами регионального парламента с отчетом о деятельности правительства за последние пять лет. Господин Гусев рассказал «сразу обо всем пятилетнем периоде» его работы на посту и сравнивал, к примеру, ключевые бюджетные показатели 2017 года (когда регионом еще руководил Александр Гордеев) с 2022-м. Одновременно господин Гусев представил «планы по дальнейшему социально-экономическому развитию области на следующие пять лет» — период, равный еще одному губернаторскому сроку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Пауков Фото: Никита Пауков

После отчета глава региона прокомментировал «Ъ-Черноземье», собирается ли он официально начинать свою предвыборную кампанию. Выборы губернатора в Воронежской области, напомним, пройдут в сентябре. Господин Гусев не стал ни подтверждать, ни опровергать окончательные планы по своему выдвижению, отметив, что решение об этом будет принимать партия «Единая Россия» и «жители», которые голосовали за нее.

«Не спешите [c выводами], есть внутрипартийная процедура, которую нужно проходить любому, кто хочет претендовать на должность кандидата. Я, понятно, человек командный, который партийную дисциплину соблюдает. Поэтому решение [о моем выдвижении] будет приниматься вместе с нашими коллегами по партии и с жителями области»,— сказал губернатор.

«Эта фраза, что все решают жители, может быть, кажется вам такой стандартной,— продолжил он.— Но на самом деле это так. Они не только в день голосования решают, кто будет руководителем. Но и, наверное, партии, которые выдвигают своих кандидатов, изучают, как жители к ним относятся, какие у них есть перспективы. Поэтому после того, как пройдут партийные процедуры, вы все узнаете»

По данным источников «Ъ-Черноземье» в «Единой России», выдвижение господина Гусева через процедуру праймериз может состояться в конце мая-начале июня. Как сообщил «Ъ-Черноземье» источник в партии, этому должен предшествовать съезд ее регионального отделения.

Александр Гусев был назначен врио губернатора Воронежской области 25 декабря 2017 года. 9 сентября 2018-го он выиграл выборы с 72,5% голосов, баллотируясь от партии «Единая Россия».

Сергей Калашников, Андрей Цветков

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