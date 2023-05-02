Власти Воронежа просят жителей незамедлительно сообщать об обнаруженных беспилотниках

Мэрия Воронежа опубликовала памятку «по действиям при обнаружении в воздушном пространстве или на поверхности беспилотного летательного аппарата».

Как сказано в документе, в случае обнаружения БПЛА - квадрокоптера или дрона - в воздушном пространстве либо на земле необходимо сообщать об этом любыми доступными средствами, по телефону 112 или в дежурные службы территориальных подразделений МВД и ФСБ по Воронежской области. В сообщении важно указать место и время обнаружения БПЛА, расположение многоэтажных домов, школ, садов, магазинов поблизости. Также необходимо описать тип беспилотника, определить наличие средств поражения, возможные данные об операторе БПЛА, а затем назвать себя и оставить контактный телефон.

В мэрии заверили, что обстановка в регионе и городе остается «спокойной и управляемой». В конце апреля украинские беспилотники массово обстреляли белгородские села, пострадавших и «значительных» разрушений удалось избежать.

Владимир Зоркий