Эксперт не нашла заведомой ложности в ценниках петербургской художницы Александры Скочиленко, обвиняемой в распространении фейков

В Василеостровском районном суде Санкт-Петербурга 2 мая состоялось очередное заседание по делу петербургской художники Александры Скочиленко, которую обвиняют в распространении фейков об армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). На заседании допросили эксперта со стороны защиты. Она отметила, что часть ценников не содержит информацию о действиях вооруженных сил России. Следующее заседание состоится 24 мая.

Старший преподаватель кафедры русского языка филологического факультета СПбГУ Светлана Друговейко-Должанская провела экспертиза по запросу адвокатов Александры Скочиленко. Во время допроса, разбирая текст с каждого ценника, она заявила, что большинство текстов не содержат информации о действиях вооруженных силах России.

Особое внимание уделили разбору текста про гибель российских военных. «Цифра может вызывать сомнение, но то что гибель российский солдат это трагическое событие, какое количество бы их не было, — в этом нет сомнения. Именно это и выражено в тексте», — прокомментировала госпожа Друговейко-Должанская. По ее словам, считать информацию заведомо ложной нельзя, так как в официальных источниках на тот момент не было никаких сведений о количестве погибших.

Согласно выводам эксперта, «разжигания ненависти и вражды» и дискредитации армии в ценниках Александры Скочиленко нет.

Эксперты «противной стороны», по мнению госпожи Друговейко-Должанской, делали свои выводы не на основе лингвистического анализа. Она также заметила, что ее оппоненты совершают «школьные ошибки», используют термины не по назначению, не дословно цитируют текст с ценников и пользуются «не авторитетными» и «устаревшими» источниками.

Эксперты-лингвисты — преподаватели Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ Анастасия Гришанина и Ольга Сафонова, на заседании не явились «в связи с занятостью при выполнении трудовых обязанностей».

Перед заседанием муниципальные депутаты Ольга Фаттуш (МО «Гавань») и Валерий Веремейчик (МО «Южно-Приморский») заявили, что намерены сегодня отправить обращение к Владимиру Путину. Они просят президента обратить «личное внимание» на дело художницы, «проявить понимание и сострадание к беззащитной и ранимой девушки» и посодействовать в признании ее невиновной. «Уверены, Александра никакой угрозы для Российской государственности не представляет. <...> Ее поступок — это защитная реакция ее психики на неминуемые трагические последствия боевых действий для всех сторон конфликта на Донбассе», — говорится в тексте. Обращение подписали 25 мундепов Петербурга и Ленобласти.

О деле Александры Скочиленко подробнее читайте в материале «Ъ» — «Домашний арест художнице противопоказан»

Надежда Ярмула

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