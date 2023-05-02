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GeoSM запустит третью линию по производству геомембраны в Ильиногорске за 62 млн рублей

Производитель синтетических материалов GeoSM вложит 62 млн руб. в запуск третьей линии по производству геомембран в Ильиногорске, сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Мощность новой линии составит до 8,6 тыс. т продукции в год. Этого хватит, например, для строительства 86 мусорных полигонов. Запустить производство планируют до конца года.

Первую производственную линию GeoSM запустил в Ильиногорске в 2022 году, тогда инвестиции составили 160 млн руб. В феврале 2023 года заработала вторая линия, на запуск которой потребовалось 125 млн руб. Мощность каждой из них составляет 4,3 тыс. т продукции в год.

«Мы соблюдаем принцип безотходности — обрезки и возможный брак готового материала будут перерабатываться на специальной линии и возвращаться в производственный процесс»,— сказал генеральный директор предприятия Виктор Парекко.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ГеоСМ» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2018 году с уставным капиталом 1 млн руб. Основной вид деятельности — производство нетканых текстильных материалов и изделий. Генеральный директор – Виктор Парекко. Компанией в равных долях владеют Сергей Пиманкин и Вадим Некоркин. Отчетность за 2022 год еще не опубликована.

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