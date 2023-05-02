Перевозки пассажиров на СвЖД в апреле выросли на 13%

С вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) в апреле 2023 год было отправлено 2,5 млн пассажиров, что на 13,4% выше показателей аналогичного периода 2022 года, сообщила пресс-служба СвЖД. В пригородном сообщении отправлено 1,9 млн пассажиров, в дальнем следовании — 600 тыс. Пассажирооборот за год вырос на 11% до 637 млн пасс-км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В целом за январь-апрель перевозки пассажиров на СвЖД выросли на 17,3% и составили 9 млн человек. В пригородном сообщении отправлено 6,6 млн пассажиров, в дальнем следовании — 2,4 млн. Пассажирооборот за это время вырос на 15,3% до 2,5 млрд пасс-км.

Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Напомним, на майские праздники СвЖД назначила 10 дополнительных поездов дальнего следования. Кроме того, с 30 апреля по 10 мая СвЖД изменила порядок курсирования электричек.

Диана Сунагатуллина

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