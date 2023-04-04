На майские праздники СвЖД назначила 10 дополнительных поездов дальнего следования

В мае на Свердловской железной дороге (СвЖД) назначены 10 дополнительных поездов дальнего следования, сообщила пресс-служба СвЖД. Ожидается, что наибольший спрос пассажиров на поездки будет приходиться на 28 апреля и 5 мая, 1 и 9 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Поезд №225/226 Екатеринбург — Ижевск отправится из Екатеринбурга 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 мая, обратно из Ижевска — 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 мая.

Поезд №222/221 Оренбург — Тюмень отправится из Оренбурга 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7 и 9 мая, обратно из Тюмени — 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 и 11 мая.

Поезд №211/212 Тюмень — Москва отправится из Тюмени 26 апреля, обратно из Москвы — 28 апреля.

Поезд № 209/210 Пермь — Москва — Тюмень отправится из Перми 26 апреля и 4 мая, обратно из Москвы — 27 апреля и 5 мая.

Поезд №546/545 Екатеринбург — Нижневартовск отправится из Екатеринбурга 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 мая, обратно из Нижневартовска — 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 мая.

Поезд №209/210 Тюмень — Москва — Пермь отправится из Тюмени 29 апреля и 7 мая, обратно из Москвы — 1 и 9 мая.

Поезд №209/210 Тюмень — Москва отправится из Тюмени 1 мая, обратно из Москвы — 3 мая.

Поезд №229/230 Тюмень — Москва — Екатеринбург отправится из Тюмени 5 мая, обратно из Москвы — 7 мая.

Поезд №229/230 Екатеринбург — Москва — Тюмень отправится из Екатеринбурга 9 мая, обратно из Москвы — 10 мая.

Поезд №325/326 Пермь — Новороссийск (с беспересадочными вагонами Екатеринбург — Новороссийск) отправится из Перми 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7 и 9 мая, обратно из Новороссийска — 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 и 12 мая.

Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Напомним, с вокзалов и станций СвЖД в феврале 2023 года отправили 2 млн пассажиров, что на 28% выше прошлогодних показателей. Число пассажиров, отправленных в пригородном сообщении выросло на 25,9% до 1,5 млн человек, в дальнем следовании — на 33,4% до 500 тыс. человек.

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Диана Сунагатуллина