На майские праздники СвЖД изменит порядок курсирования электричек

В Свердловской области с 30 апреля по 10 мая изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД). Так, 1, 8 и 9 мая отменяются рейсы пригородных поездов, курсирующих только по буднями, и назначаются дополнительные рейсы, которые курсируют только по выходным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Изменения коснутся и других пригородных поездов в Свердловской области. В частности, поменяется движение «Ласточек» в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали:

№7053 Екатеринбург – Шаля (отправление в 17:58, здесь и далее время местное) отменен 30 апреля и 7 мая, назначен 1 и 9 мая

№7054 Шаля – Екатеринбург (отправление в 04:43) отменен 1 и 8 мая, назначен 2 и 10 мая

№7055 Екатеринбург – Кузино (отправление в 17:58) отменен 1 и 9 мая, назначен 30 апреля и 7 мая

№7056 Кузино – Екатеринбург (отправление в 05:40) отменен 2 и 10 мая, назначен 1 и 8 мая

№7062 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 07:27) отменен 2 и 10 мая, назначен 1 и 8 мая

№7066 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 12:13) отменен 30 апреля и 7 мая, назначен 1 и 9 мая

№7067 Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 17:25) отменен 1 и 9 мая, назначен 30 апреля и 7 мая

№7071 Екатеринбург – Серов (отправление в 17:25) отменен 30 апреля и 7 мая, назначен 1 и 9 мая

№7072 Серов – Екатеринбург (отправление в 03:18) отменен 1 и 8 мая, назначен 2 и 10 мая

Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Напомним, на майские праздники СвЖД назначила 10 дополнительных поездов дальнего следования. Ожидается, что наибольший спрос пассажиров на поездки будет приходиться на 28 апреля и 5 мая, 1 и 9 мая.

Диана Сунагатуллина

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