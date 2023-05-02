Tinder завершит уход из России к 30 июня

Технологическая компания Match Group, владеющая и управляющая крупнейшим портфелем популярных онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time, завершит уход из России к 30 июня, следует из ежегодного отчета компании.

«Мы стараемся защищать права человека. Наши бренды предпринимают шаги по ограничению доступа к их услугам на территории России, чтобы к 30 июня прекратить работать на российском рынке»,— говорится в отчете компании.

После начала военных действия на Украине ряд зарубежных сервисов знакомств ограничили работу на территории России, в их числе Bumble, Badoo и Fruitz. В свою очередь, в апреле 2022 года Tinder отключил для россиян доступ к платным опциям, однако не стал покидать рынок.

Match Group ранее не объявляла о намерении уйти из России. В мае 2022 года управляющий и финансовый директор компании Гэри Свидлер сообщил, что «вторжение России на Украину отразилось на показателях в Европе», в частности, за счет падения выручки в России, Украине и «некоторых других соседних странах».

Российские онлайн-сервисы знакомств в 2022 году смогли увеличить аудиторию на фоне ухода конкурентов: «Мамба» говорит о росте на 20%, «Теамо» — на 30%, «VK Знакомства» — на 73%. Однако серьезного оттока с Tinder не произошло, поскольку приложение до сих пор доступно в App Store и Google Play для России, а премиум-сервисы можно оплачивать через пополнение счета в iTunes, а также промокоды, которые продаются на маркетплейсах, отмечали аналитики.

Подробнее об этом читайте в материале «Одиночество скрасилось без денег».

Юлия Юрасова